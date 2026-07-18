Actualitate

Video | Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 secunde

în

De

Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”

Cunoscutul artist Ionuț Fulea a împlinit joi, 17 iulie 2026, frumoasa vârstă de 55 de ani, prilej pentru lumea muzicală și numerosul său public de a celebra o carieră construită cu pasiune, autenticitate și respect pentru valorile tradiționale, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

„Îl sărbătorim Ionuț Fulea, unul dintre cei mai apreciați interpreți de folclor din Ardeal, un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc.

Născut la Sebeș, în județul Alba, Ionuț Fulea spune despre sine că s-a născut cu muzica în sânge. Drumul său artistic a fost marcat de participări și premii la festivaluri, apariții televizate și numeroase concerte susținute atât în România, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei, a urcat pe scene din Statele Unite, Germania, Mexic, Franța, Olanda, Italia, Grecia, Belgia, Luxemburg, Austria, Ucraina și Serbia, ducând cântecul românesc mai aproape de publicul de pretutindeni. A cucerit, de asemenea, inimile iubitorilor de folclor prin duetele interpretate alături de Mariana Deac.

Repertoriul său cuprinde cântece de dragoste și de cătănie, dar și melodii inspirate din viața oamenilor și din frumusețea locurilor natale, păstrând vie legătura cu tradițiile și identitatea culturală a Ardealului.

Cu ocazia zilei de naștere, echipa CREDIDAM îi transmite cele mai calde urări de sănătate, bucurie, inspirație și împliniri, alături de cât mai mulți ani în care să bucure publicul prin muzică.

La mulți ani, Ionuț Fulea!”, a transmis Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM).

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

18 iulie 2026

De

Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară activități informativ-preventive, în cadrul campaniei naționale „Când martorul vorbește, bullyingul tace!”, pentru creșterea gradului de siguranță a copiilor și prevenirea faptelor de bullying și […]

Citește mai mult

Actualitate

Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE: Impactul pentru România. Calendarul noilor reguli

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 iulie 2026

De

Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE: Impactul pentru România. Calendarul noilor reguli Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Printre măsurile adoptate se află și introducerea unei limite comune de 10.000 de euro pentru plățile în numerar în anumite tranzacții comerciale, plafon care va […]

Citește mai mult

Actualitate

Aproape 2.000 de lei de la stat pentru absolvenții promoției 2026: Ce condițiile trebuie să le îndeplinească pentru a primi banii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

18 iulie 2026

De

Aproape 2.000 de lei de la stat pentru absolvenții promoției 2026: Ce condițiile trebuie să le îndeplinească pentru a primi banii Absolvenții tuturor instituțiilor de învățământ din România, promoția 2026, indiferent că au finalizat învățământul gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau universitar, în sistemul public ori privat autorizat sau acreditat, au la dispoziție 60 de […]

Citește mai mult