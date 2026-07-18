Video | Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”

Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”

Cunoscutul artist Ionuț Fulea a împlinit joi, 17 iulie 2026, frumoasa vârstă de 55 de ani, prilej pentru lumea muzicală și numerosul său public de a celebra o carieră construită cu pasiune, autenticitate și respect pentru valorile tradiționale, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale.

„Îl sărbătorim Ionuț Fulea, unul dintre cei mai apreciați interpreți de folclor din Ardeal, un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc.

Născut la Sebeș, în județul Alba, Ionuț Fulea spune despre sine că s-a născut cu muzica în sânge. Drumul său artistic a fost marcat de participări și premii la festivaluri, apariții televizate și numeroase concerte susținute atât în România, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei, a urcat pe scene din Statele Unite, Germania, Mexic, Franța, Olanda, Italia, Grecia, Belgia, Luxemburg, Austria, Ucraina și Serbia, ducând cântecul românesc mai aproape de publicul de pretutindeni. A cucerit, de asemenea, inimile iubitorilor de folclor prin duetele interpretate alături de Mariana Deac.

Repertoriul său cuprinde cântece de dragoste și de cătănie, dar și melodii inspirate din viața oamenilor și din frumusețea locurilor natale, păstrând vie legătura cu tradițiile și identitatea culturală a Ardealului.

Cu ocazia zilei de naștere, echipa CREDIDAM îi transmite cele mai calde urări de sănătate, bucurie, inspirație și împliniri, alături de cât mai mulți ani în care să bucure publicul prin muzică.

La mulți ani, Ionuț Fulea!”, a transmis Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM).

foto: arhivă

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