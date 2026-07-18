Video | Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”
Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”
Cunoscutul artist Ionuț Fulea a împlinit joi, 17 iulie 2026, frumoasa vârstă de 55 de ani, prilej pentru lumea muzicală și numerosul său public de a celebra o carieră construită cu pasiune, autenticitate și respect pentru valorile tradiționale, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale.
„Îl sărbătorim Ionuț Fulea, unul dintre cei mai apreciați interpreți de folclor din Ardeal, un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc.
Născut la Sebeș, în județul Alba, Ionuț Fulea spune despre sine că s-a născut cu muzica în sânge. Drumul său artistic a fost marcat de participări și premii la festivaluri, apariții televizate și numeroase concerte susținute atât în România, cât și în străinătate.
De-a lungul carierei, a urcat pe scene din Statele Unite, Germania, Mexic, Franța, Olanda, Italia, Grecia, Belgia, Luxemburg, Austria, Ucraina și Serbia, ducând cântecul românesc mai aproape de publicul de pretutindeni. A cucerit, de asemenea, inimile iubitorilor de folclor prin duetele interpretate alături de Mariana Deac.
Repertoriul său cuprinde cântece de dragoste și de cătănie, dar și melodii inspirate din viața oamenilor și din frumusețea locurilor natale, păstrând vie legătura cu tradițiile și identitatea culturală a Ardealului.
Cu ocazia zilei de naștere, echipa CREDIDAM îi transmite cele mai calde urări de sănătate, bucurie, inspirație și împliniri, alături de cât mai mulți ani în care să bucure publicul prin muzică.
La mulți ani, Ionuț Fulea!”, a transmis Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM).
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Foto | Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare
Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară activități informativ-preventive, în cadrul campaniei naționale „Când martorul vorbește, bullyingul tace!”, pentru creșterea gradului de siguranță a copiilor și prevenirea faptelor de bullying și […]
Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE: Impactul pentru România. Calendarul noilor reguli
Plățile cash de peste 10.000 de euro, interzise în UE: Impactul pentru România. Calendarul noilor reguli Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Printre măsurile adoptate se află și introducerea unei limite comune de 10.000 de euro pentru plățile în numerar în anumite tranzacții comerciale, plafon care va […]
Aproape 2.000 de lei de la stat pentru absolvenții promoției 2026: Ce condițiile trebuie să le îndeplinească pentru a primi banii
Aproape 2.000 de lei de la stat pentru absolvenții promoției 2026: Ce condițiile trebuie să le îndeplinească pentru a primi banii Absolvenții tuturor instituțiilor de învățământ din România, promoția 2026, indiferent că au finalizat învățământul gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau universitar, în sistemul public ori privat autorizat sau acreditat, au la dispoziție 60 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe frumusețea și autenticitatea cântecului popular românesc”
Ionuț Fulea, 55 de ani de voce și har: „Un artist care, prin vocea și repertoriul său, duce mai departe...
Foto | Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare
Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare Polițiștii Biroului Siguranță...
Știrea Zilei
Video | Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate dintr-un adult și un copil cu nevoi speciale
Trofeul Dragonii Cetății 2026, la Pescăria Valea lui Mihai: Sporturile pe apă aduc comunitatea împreună. Probă aparte, dedicată echipelor formate...
Update foto | Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat glisiera mediană
Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat...
Curier Județean
18 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic
Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
Opinii Comentarii
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...