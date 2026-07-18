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Foto | Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare

Ioana Oprean

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Stop bullyingului, chiar și în vacanță! Polițiștii din Alba, alături de sute de copii în taberele școlare

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară activități informativ-preventive, în cadrul campaniei naționale „Când martorul vorbește, bullyingul tace!”, pentru creșterea gradului de siguranță a copiilor și prevenirea faptelor de bullying și de cyberbullying.

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În perioada 13 – 17 iulie 2026, polițiștii au organizat 11 sesiuni informativ-preventive, la care au participat peste 380 de copii și adolescenți.

Activitățile s-au desfășurat în taberele școlare organizate în localitățile Ighiu, Albac, Almașu Mare și Tăuți și au urmărit informarea și conștientizarea copiilor și adolescenților cu privire la fenomenul de bullying și cyberbullying, precum și dezvoltarea unor comportamente bazate pe respect, toleranță și responsabilitate.

Polițiștii au discutat cu participanții despre formele de manifestare ale bullyingului, despre efectele pe care acesta le poate avea asupra victimelor, dar și despre responsabilitatea fiecăruia de a interveni și de a semnala astfel de situații. Totodată, au fost abordate aspecte privind comportamentul adecvat în mediul online.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au prezentat și regula „STOP”, un set de recomandări ușor de reținut și aplicat:

– S – Spune unui adult de încredere ce se întâmplă!
– T – Tratează-i pe ceilalți cu respect!
– O – Observă și nu rămâne indiferent atunci când cineva este agresat!
– P – Protejează-ți colegii și promovează prietenia!

Polițiștii vor continua activitățile informative-preventive, pe întreaga durată a vacanței de vară, pentru informarea copiilor.

sursa: IPJ Alba

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