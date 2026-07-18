Bărbat de 40 de ani, din Cricău, la volan cu „alcool la bord” în toiul nopții: A fost scos din trafic

Un bărbat de 40 de ani, din Cricău, a fost scos din trafic de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului în totiul nopții.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iulie 2026, în jurul orei 02.10, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Cricău, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Cricău.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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