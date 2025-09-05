Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată
Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată
Doi bărbați, prinși în flagrant pe străzile din Alba Iulia, au fost reținuți după ce au condus un autoturism furat, fără permis și cu alcoolemii uriașe. Aventurile lor s-au încheiat cu dosare penale și prezentarea în fața procurorilor.
Potrivit IPJ Alba, la data de 4 septembrie 2025, în jurul orei 20.45, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat de 37 de ani, din județul Constanța, ar fi sustras un autoturism și l-ar fi condus, pe strada mai sus menționată, fără a deține permis de conducere și fiind sub influența băuturilor alcoolice, potrivit rezultatului indicat de aparatul etilotest, respectiv 1,27 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Totodată, la scurt timp, un bărbat de 43 de ani, din Alba Iulia, care se afla împreună cu cel de 37 de ani, ar fi condus același autoturism, pe strada Emil Racoviță și a intrat în coliziune față- spate cu un autoturism parcat.
Bărbatul a fost cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,46 mg/litru alcool pur în aerul expirat, iar în urma verificărilor, polițiștii au stabilit că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Ambii bărbați au fost transportați la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Bărbații au fost reținuți de polițiști, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, în cazul celui de 37 de ani și conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, în cazul celui de 43 de ani.
În cursul zilei de azi, 5 septembrie, bărbații vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!
Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica, a acordat un interviu pentru Ziarul Unirea, în care a vorbit despre Transapuseana, drumul spectaculos ce leagă Aiudul de Abrud, traversând Munții Apuseni prin localități precum Râmeț, Ponor, Mogoș și Bucium. Edilul consideră că acest […]
FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu
Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba se mobilizează pentru a-i sprijini pe frații Petru și Vasile Man din satul Popești-Întregalde, rămași fără locuință după un incendiu devastator. Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul Feroviar din Teiuș, va […]
VIDEO | Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea polițistului, dar a fost prins și lăsat fără permis pentru 90 de zile
Vitezoman în plină noapte la Alba Iulia: A încercat să evite oprirea fermă a polițistului, dar a fost prins și lăsat fără permis pentru 90 de zile Noaptea trecută, liniștea din Alba Iulia a fost tulburată de un șofer grăbit care a ales să apese pedala de accelerație mai mult decât era permis. Pe Calea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
6 septembrie 2025 | Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive
Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive Au fost anunțate noi restricții de trafic pe Transfăgărășan. Centrul...
Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025
Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii școlari să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025 Federația...
Știrea Zilei
Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată
Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată Doi...
VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!
Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
Curier Județean
8 septembrie 2025 | Ceremonialul deschiderii anului şcolar 2025-2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia, în Piața Cetății
Ceremonialul deschiderii anului şcolar 2025-2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia, în Piața Cetății Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” Alba...
VIDEO | ITM Alba: 30 septembrie 2025, termen limită pentru înregistrarea angajatorilor în REGES-ONLINE. Tutorial
ITM Alba: 30 septembrie 2025, termen limită pentru înregistrarea angajatorilor în REGES-ONLINE Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba reamintește angajatorilor...
Politică Administrație
FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru
Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...
Opinii Comentarii
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”
5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...