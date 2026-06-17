România, cea mai ridicată inflație din UE, de 3 ori peste medie. Fost premier: „Nu vine din import — e made in Romania, produsă de politica fiscală și cea monetară”

România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, de 9,7%, de 3 ori peste medie.

Datele prezentate de Eurostat sunt aferemte lunii mai 2026.

„Nu vine din import — e made in Romania, produsă de politica fiscală și cea monetară. +0,7% într-o singură lună, de șapte ori peste media UE — sub același șoc energetic dinspre Iran/Orientul Mijlociu pe care îl resimt toți ceilalți. Sursa e acasă: deficit mare finanțat prin tipărire + scumpiri prin taxe (TVA în 2025, dividende în 2026)”, afirmă fostul premier Florin Cîțu.

„O taxă mai mare nu e „ajustare” — e statul care ia mai mult din munca ta. Nu contează ce partid o face. Doare și mai rău când o fac partidele care se declară de dreapta.

„Dar e temporar.” Doar dacă banca centrală n-o validează. Cât timp politica monetară rămâne acomodativă, „temporar” devine „permanent”.

Inflația mare e semnalul clar că sistemul economic al României e bolnav — slăbit de ani de măsuri socialiste. Exact semnalul pe care îl transmite și febra mare.

P.S. Rezultatele sunt clare. Iar cei care le-au produs sunt împinși în față, nu trași la răspundere. Asta înseamnă să fii…”, mai spune Florin Cîțu într-o postare din mediul online de miercuri, 17 iunie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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