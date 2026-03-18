Recomandări ANSVSA pentru depozitarea corectă a alimentelor în frigider. Măsuri esențiale pentru siguranța cumpărătorilor și reducerea risipei alimentare
Recomandări ANSVSA pentru depozitarea corectă a alimentelor în frigider. Măsuri esențiale pentru siguranța cumpărătorilor și reducerea risipei alimentare
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) transmite, în contextul eforturilor naționale de reducere a risipei alimentare și de prevenire a toxiinfecțiilor alimentare, un set extins de recomandări tehnice pentru gestionarea corectă a segmentului frigorific din gospodării.
Arhitectura termică a frigiderului: Unde așezăm corect alimentele?
Temperatura nu este uniformă în interiorul aparatului. O greșeală comună este amplasarea alimentelor în funcție de spațiul disponibil, nu de necesarul termic.
Zona de sus: ideală pentru alimente care nu necesită gătire (Ready-to-Eat).
Exemple: resturi de mâncare gătită (închise ermetic), hummus, iaurturi, gustări gata preparate.
Zona de mijloc: produse lactate (brânzeturi, smântână), ouă (dacă nu au loc special pe raft) și mezeluri feliate.
Zona de jos: cea mai rece parte a frigiderului – aici se depozitează carnea crudă, pasărea și peștele. Acestea trebuie păstrate în ambalajul original sau în containere care să prevină scurgerea sucurilor (sânge/lichid tisular) pe alte alimente, fenomen cunoscut sub numele de contaminare încrucișată.
Sertarele: fructele și legumele trebuie păstrate separat (multe fructe emit etilenă, un gaz care accelerează stricarea legumelor verzi). Nu spălați fructele înainte de depozitare, deoarece umiditatea excesivă favorizează mucegaiul.
Ușa este supusă fluctuațiilor de temperatură la fiecare deschidere.
Interzis: Lapte și ouă (se vor altera mult mai rapid).
Recomandat: Condimente, gemuri, sucuri naturale acidulate, apă.
Diferențierea termenelor de valabilitate: „Data limită” vs. „Data durabilității”
Conform ghidurilor de etichetare ANSVSA, consumatorii trebuie să facă distincția între:
„A se consuma până la data de…”: Se aplică produselor perisabile (carne, pește, lactate proaspete). După această dată, alimentul nu mai este sigur și trebuie eliminat.
„A se consuma de preferință înainte de…”: Se referă la calitatea optimă (gust, textură). După această dată, alimentul poate fi încă sigur pentru consum, dacă a fost păstrat corect, dar proprietățile senzoriale scad.
Reguli pentru prevenirea alterării
Răcirea rapidă: Nu lăsați mâncarea gătită pe aragaz mai mult de 2 ore. Pentru a accelera răcirea înainte de introducerea în frigider, porționați mâncarea în recipiente mai mici.
Transvazarea conservelor: Odată deschisă o conservă metalică (ex: porumb, ton), conținutul trebuie mutat într-un recipient de sticlă sau plastic alimentar. Oxidarea metalului în contact cu aerul poate altera gustul și siguranța produsului.
Verificarea etanșeității: Aerul uscat din frigider „arde” suprafața alimentelor neacoperite. Folosiți folie alimentară sau caserole pentru a menține hidratarea și a preveni transferul de mirosuri.
Igiena și Mentenanța
Dezghețarea corectă: niciodată nu dezghețați carnea pe blatul de bucătărie! Procesul trebuie să aibă loc lent, pe raftul de jos al frigiderului.
Curățarea: O soluție simplă de apă cu bicarbonat de sodiu elimină mirosurile și bacteriile fără a lăsa reziduuri chimice toxice pe rafturi.
Depozitarea anumitor alimente în frigider nu doar că le poate altera gustul și textura, dar poate chiar să accelereze procesul de degradare. Conform recomandărilor generale de siguranță și calitate alimentară, iată produsele care își păstrează calitățile mai bine la temperatura camerei:
Legume care își pierd proprietățile:
Roșiile: aerul rece sparge membranele celulare, făcându-le „făinoase” și distrugându-le aroma naturală.
Cartofii: temperaturile scăzute transformă amidonul în zahăr. Rezultatul este un cartof cu gust dulceag și o textură nisipoasă. În plus, la prăjire, aceste zaharuri pot produce substanțe nocive (acrilamidă).
Ceapa: are nevoie de circulația aerului. În frigider, umiditatea o înmoaie și favorizează apariția mucegaiului.
Usturoiul: începe să încolțească rapid și devine cauciucat în mediu rece și umed.
Fructe exotice și de sezon
Bananele: frigul oprește procesul de coacere, iar coaja se înnegrește rapid din cauza oxidării.
Avocado (necopt): dacă doriți să se coacă, păstrați-l pe masă. Frigiderul blochează complet acest proces.
Citricele (lămâi, portocale): pot deveni amare și se pot deshidrata rapid dacă sunt ținute la temperaturi foarte joase fără ventilare.
Produse de bază și condimente
Pâinea: contrar credinței populare, frigiderul usucă pâinea mult mai repede (proces de retrogradare a amidonului). Dacă nu este consumată în 2 zile, mai bine o congelați.
Mierea: se cristalizează și se întărește excesiv, devenind greu de utilizat. Mierea pură nu expiră și nu are nevoie de refrigerare.
Uleiurile (măsline, cocos): se solidifică și devin tulburi. Păstrați-le într-un loc răcoros și întunecat (cămară), nu în frigider.
Cafeaua (boabe sau măcinată): absoarbe mirosurile celorlalte alimente și își pierde uleiurile volatile care îi dau aroma.
Plante aromatice
Busuiocul: Se ofilește și se înnegrește aproape instantaneu la frig. Se păstrează cel mai bine într-un pahar cu apă, exact ca florile.
Pentru a preveni risipa, verificați periodic alertele de siguranță alimentară ANSVSA pentru a vedea dacă produsele cumpărate nu fac obiectul unei retrageri de la consum din motive de conformitate.
Recomandări ANSVSA pentru depozitarea corectă a alimentelor în frigider. Măsuri esențiale pentru siguranța cumpărătorilor și reducerea risipei alimentare
Recomandări ANSVSA pentru depozitarea corectă a alimentelor în frigider. Măsuri esențiale pentru siguranța cumpărătorilor și reducerea risipei alimentare Autoritatea Națională...
