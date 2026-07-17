Radu Georgescu, despre economia României: ,,Dacă eram la tenis, țara noastră în 2026 a reușit „Marele Șlem”

De aproximativ 10 luni, România domină detașat primul loc în toate rapoartele economice publicate de Eurostat (Comisia Europeană), scrie economistul Radu Georgescu pe Facebook.

Prăpastia economică care a apărut între Romania și restul țărilor europene este atât de mare, încât graficienii de la Eurostat au probleme serioase să facă graficele.

,,Pur și simplu, România iese din orice grafic economic. Dacă eram la tenis, România în 2026 a reușit „Marele Șlem”.

Romania este pe primul loc in toate rapoartele Eurostat din 2026

– Cea mai mare inflație din Europa

– Cea mai mare scădere a consumului populației

– Cea mai mare scădere a serviciilor

– Cea mai mare scădere a producției industriale

– Cea mai mare scădere a puterii de cumpărare

– Cea mai mare scădere a salariului real

– Cea mai mare dobândă plătită la credite

– Cel mai mare deficit de Cont Curent

Cu toate aceste cifre oficiale, observ în secțiunea de comentarii a postărilor mele o categorie de oameni care susțin că „România este pe drumul cel bun din punct de vedere economic”.

Oricât de mult aș încerca să fiu empatic și deschis la opinii diverse, poți să mă bați, dar nu pot să înțeleg această perspectivă.

Cred că cei care văd un viitor luminos în aceste statistici se încadrează în doar 3 categorii:

1. Nu trăiesc în România

2. Nu au nicio legătură cu banii – nu merg la cumpărături, nu plătesc facturi, nu au credite și nu administrează un buget de familie sau de companie.

3. Sunt mari cinefili.

În lumea filmului, există premiul: „Zmeura de Aur” pentru cel mai prost film, publicul râde, actorii își asumă (sau nu) eșecul, iar viața merge înainte.

În economie, însă, cel mai prost film economic nu se premiază cu trofee, în economie, filmul prost se taxează direct și dur, prin sărăcirea populației și sufocarea firmelor”, a scris economistul pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE