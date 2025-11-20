Rămâi conectat

Protest în Piața Victoriei. Românii ies în stradă pentru dreptate și spun stop pensiilor speciale care depășesc zeci de mii de lei

Rebecca Buzdugan

acum o zi

Mai multe organizații civice invită românii să participe, vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București, la un protest împotriva pensiilor speciale și pentru aplicarea principiului contributivității în sistemul de pensii.

Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează evenimentul sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Acțiuni similare vor avea loc și în Timișoara, Iași, Pitești și Arad.

Pensiile speciale rămân ridicate chiar și după reducere

Guvernul a propus reducerea unor pensii speciale ale magistraților, dar acestea vor rămâne printre cele mai mari din Uniunea Europeană. De exemplu, o pensie de 56.000 de lei ar urma să scadă la 42.000 de lei, în timp ce pensia medie în România este de aproximativ 2.770 de lei, potrivit mediafax.ro.

Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic, critică această abordare: „Dubla măsură a politicienilor afectează mai mult decât gaura din buget. Guvernul și președintele îi roagă pe magistrați să accepte pensii de ‘doar’ 15 ori mai mari decât media, în timp ce cetățenii suportă imediat măsurile de austeritate. Aceasta nu este reformă, ci protejarea privilegiilor.”

Cetățenii cer echitate și transparență

Angi Șerban, de la Corupția Ucide, a declarat: „Negocierile dintre magistrați și Guvern au eșuat. Propunerea de 70% din salariu, cu tranziție de 10-15 ani, este inacceptabilă. Premierului Ilie Bolojan îi cerem fermitate, nu compromis. Dacă trebuie să ne strângem cureaua, să înceapă cu privilegiile.”

Diana Voicu, de la Inițiativa România, a adăugat: „Protestăm pentru că echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie beneficiază de privilegii pe viață, plătite de toți ceilalți. Cerem un sistem de pensii pentru magistrați responsabil și echilibrat, nu excepții care subminează încrederea în justiție.”

Organizațiile civice fac apel la toate comunitățile și cetățenii care susțin dreptatea și egalitatea să participe la protestul din Piața Victoriei, vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00.

