Proiect de lege pentru înăsprirea sancțiunilor pentru comercializarea alcoolului și tutunului pentru minori: Amendă dublă pentru prima abatere

Florin Roman, deputat al PNL Alba a propus dublarea amenzii pentru prima abatere a comercializării tutunului și alcoolului pentru minori.

„In legătura cu interpretările din spațiul public, referitoare la un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru cei care comercializează alcool și tutun minorilor, fac următoarele precizări:

1. Fata de situația actuala, când in astfel de cazuri se aplica doar amenda de 5000 lei, eu am propus încă de la prima abatere o sancțiune dubla și măsura complementara de suspendare a activității pentru 30 de zile. In textul actual, prevederea suspendării era de abia la a doua abatere. Aliniatul b) care se referă la închiderea unității, nu este abrogat, așa cum susțin alții, el este completat cu o litera c). Pentru a elimina orice neclarități, mâine voi depune un amendament, care presupune dublarea amenzilor, sanctiunea suspendării încă de la prima abatere și precizarea expresa ca rămâne sanctiunea închiderii activității încă de la doua abatere, nu a treia cum e in prezent. Legea in actuala forma nu își atinge scopul propus, iar cei care nu cred sa meargă sa vada ce se întâmpla in cluburi!

2. Am solicitat ministrului de Interne controale împotriva celor care comercializează alcool și tutun minorilor, încă din luna februarie, mai ales ca mulți copiii sunt in invatamant on line și sunt mai greu de supravegheat de părinți!

Textul amendamentului:

2. La articolul 10, după litera b) introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:

​„c) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin (61) se sancționează cu amenda contravențională de 10.000 lei şi cu sancțiunea complementară de suspendare a activității pe o perioadă de 30 de zile la prima abatere; săvârșirea unei noi contravenții la aceasta lege se sancționează cu amenda contravenționala de 20.000 lei și cu sanctiunea complementara de închidere a unității.”, a transmis Florin Roman prin intermediul paginii de socializare.