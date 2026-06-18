Program major de relansare a producţiei locale anunțat de ministrul Finanțelor: Peste 5,3 miliarde de lei pentru mari investiţii în producţia din România

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat joi, 18 iunie 2026 lansarea unui nou program de sprijin destinat relansării producţiei locale, cu un buget total de peste 5,3 miliarde de lei.

Măsura vizează susţinerea marilor investiţii în industria prelucrătoare prin acordarea de granturi directe sau credite fiscale pentru fabrici, linii de producţie, echipamente tehnologice şi active necorporale noi.

„Am adoptat primul program major de relansare a producţiei locale: 5,313 mld. lei pentru mari investiţii în producţia din România. Primul instrument de finanţare din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanţelor, dedicat industriei prelucrătoare, a fost adoptat în şedinţa de Guvern de azi”, a anunţat Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, iniţiativa reprezintă „un pas major pentru susţinerea şi dezvoltarea unor noi capacităţi de producţie în România”.

Programul este destinat proiectelor de investiţii cu o valoare de cel puţin 50 de milioane de lei şi oferă sprijin financiar pentru dezvoltarea de noi unităţi de producţie, modernizarea liniilor tehnologice şi achiziţia de active noi, inclusiv necorporale. Companiile vor putea beneficia de granturi directe sau de credite fiscale, în funcţie de specificul investiţiilor şi de nevoile acestora.

Finanţarea va fi orientată către domeniile în care România are o dependenţă ridicată de importuri, dar unde există potenţial de producţie internă. Proiectele vor fi selectate în funcţie de impactul economic, luându-se în calcul contribuţia la dezvoltarea producţiei locale, a lanţurilor valorice, nivelul de automatizare şi numărul de locuri de muncă generate.

„România are nevoie să producă mai mult aici, în ţară. Avem nevoie de investiţii care creează valoare adăugată, locuri de muncă şi capacitate industrială. Avem nevoie de capital pus la lucru în economia reală. Şi avem nevoie de instrumente concrete, nu doar de obiective declarate”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că schema oferă investitorilor un cadru predictibil pe termen lung, acordurile de finanţare urmând să fie emise în perioada 2026–2032, în timp ce plăţile vor fi efectuate între 2027 şi 2036. Sesiunile de depunere a proiectelor vor avea loc anual, pe durata a 30 de zile lucrătoare, şi vor fi anunţate cu minimum 30 de zile înainte.

„Acest instrument a fost construit de Ministerul Finanţelor pentru companiile care vor să dezvolte producţie în România şi pentru sectoarele în care putem reduce dependenţa de importuri pe termen lung. Este o direcţie necesară pentru o economie mai solidă: mai multă producţie locală, mai multe investiţii productive, mai multă valoare adăugată în România”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a subliniat că procesul de consolidare fiscală trebuie însoţit de investiţii consistente în economie, arătând că „Nu putem avea o economie mai competitivă fără capacităţi moderne de producţie, fără tehnologie şi fără companii care cresc în ţară. România trebuie să treacă mai hotărât de la consum la producţie”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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