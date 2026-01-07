Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism

Satul Mușca, din comuna Lupșa, județul Alba, a rămas fără curent electric de patru zile, iar profesorul universitar Irimie Popa (UBB Cluj) acuză un eșec grav al autorităților și al celor care gestionează lucrurile. El consideră că oamenii din Țara Moților sunt ținuți „în beznă”, în timp ce intervențiile întârzie.

În mesajul său, Irimie Popa pornește de la situația concretă din satul Mușca, lipsa curentului timp de patru zile, și o transformă într-un rechizitoriu la adresa conducerii și a numirilor politice.

Profesorul compară situația din Alba cu alte zone montane, dând exemplul județului Cluj și susține că, deși a nins abundent, nu ar fi normal ca o linie de alimentare să nu poată fi repusă în funcțiune patru zile.

Textul integral publicat pe pagina de Facebook numită ,,La Tablă” în care se regăsește mesajul lui Irimi Popa este următorul:

Profesor universitar al UBB Cluj, Irimie Popa: „Dragi prieteni, suntem în satul Mușca, comuna Lupșa, județul Alba. Nu că ar fi o situație numai aici. De 4 zile, de 4 zile – rețineți, de patru zile nu este curent.

Practic, ăsta este nimic altceva decât rezultatul celor care ne conduc, a acțiunilor celor care ne conduc. Ne sting lampa la propriu și ne sting lampa la figurat.

De 36 de ani au numit în posturi de conducere și așa ne sting lampa la propriu, ciumpalaci și muritori de foame, care nu ar avea în viața lor civilă nicio șansă. Niciuna, dar absolut niciuna, ca să profeseze, îi numesc directori.

Și-au pus oamenii lor peste tot și acum uitați rezultatul: nu sunt în stare să degajeze liniile, nu sunt în stare să întrețină liniile, iar dacă vreo cioară se pune pe un contactor la un stâlp, se prăjește și începe un incendiu și un scurtcircuit de toată frumusețea.

Ne sting lampa la figurat pentru că ne fură. Ne fură sistemul. Ne fură. Și nu se întâmplă altceva decât că ne golesc satele, satele care se risipesc, oameni care pleacă.

Acesta este rezultatul la 36 de ani, 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism. Deci tot ce o societate poate să aibă mai infect. Ăștia sunt cei care dau ora exactă. Ei dau ora exactă, ei ne spun cum trebuie să ne organizăm viața.

Sunt în stare să-ți taie curentul pentru motive închipuite, pur și simplu să-ți taie curentul, dar nu sunt în stare să reparăm patru zile o linie care aduce curentul în Țara Moților. Nu sunt în stare să o repare.

Și țin în beznă pe aia care îi desconsideră și îi umilesc atât de mult. Da, îi umilesc pe moți. Nicăieri într-o zonă montană… Mă gândesc la județul Cluj. N-a existat așa ceva în aceste patru zile când Dumnezeu ne-a dat 25, 30, 35, până în 40 cm de zăpadă.

Nu trebuie să ne cotropească rușii. Noi stingem lampa singuri. Mă tot întreb dacă ar fi război… Mari și bravi oameni de stat despre care făcui vorbire până aici, ce-ar face? Ar ieși în fruntea oștilor ca să țină piept dușmanului? Este numai o întrebare.

Meniul pentru cei pe care i-am nominalizat e aici. Am și pentru alții, alți gușteri. Sunt plasele pline de carne dezghețată din frigider. Sunt proaspete, vă rog, consumațile cu încredere. Altfel de carne ați luat probabil până acum. Eu vă dau o carne eco.”, a transmis Conf.univ.dr. Irimie Emil POPA, în cadrul UBB (FSEGA).

