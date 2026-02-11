Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat: O nouă licitație în derulare
Primăria Crăciunelu de Jos a lansat, în 4 februarie 2026, o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unui sistem de e-ticketing.
Asta în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul Blaj, localitate învecinată.
O procedură similară a fost lansată și la finele anului trecut, valoarea totală estimată a achiziției fiind acum, la procedura ulterioată, de 246.135 de lei, fără TVA, cu aproximativ 40.000 de lei superioară celei inițiale.
Potrivit caietului de sarcini. se dorește achiziționarea următoarelor produse:
– 1 POS cu imprimantă integrată / terminal portabil multifuncțional
– 1 imprimantă carduri și carduri
– 1 Sistem All in one
– 1 Automat de plată Tichete cu card si numerar
– Sistem automat de taxare compus din:
*2 validatoare pentru ușile de acces ale călătorilor
*1 computer de bord
*1 tablou de siguranțe
*1 echipament de comutație a semnalelor de date
*Buton pentru ponire pentru echipamentul de ticketing, integrat în bordul microbuzului electric
*antenă GPS/GPRS/ WLAN
*router 4G/%G+ WiFI pasageri – 1 bucată
*unitate afisaj LED/LCD Interior pasageri- 1 bucată
În cadrul proiectului „Achiziție sistem de e-ticketing în parteneriat Municipiul Blaj-Comuna Crăciunelu de Jos” s-a optat pentru câte un punct de vânzare a biletelor amplasate în comună respectiv în interiorul microbuzului electric folosit.
Microbuzul va fi dotat cu un POS cu casă de marcat încorporată. Bilete se vor putea cumpăra și pe loc de la șofer, plata fiind posibilă prin card bancar.
Pentru verificarea biletelor și a cardurilor de transport în comun, aceste POS-uri vor fi specializate și pentru verificarea biletelor și emiterea amenzilor în mijloacele de transport.
Data limită pentru primirea ofertelor este 17 februarie 2026.
Anterior, administrația locală din Crăciunelu de Jos a achiziționat un microbuz electric destinat transportului spre și dinspre Blaj.
Pe lângă microbuz, proiectul finanțat prin PNRR a inclus și achiziția a două stații de încărcare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
