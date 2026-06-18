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Premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la președinția PNL: ,,Este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

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Premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la președinția PNL: ,,Este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului” 

Premierul desemnat Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la președinția PNL, joi, 18 iunie 2026, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare. 

Acesta spune că România are nevoie de un Guvern ,,echilibrat și stabil”, iar la vârful PNL este nevoie de o schimbare ,,profundă de optică”.

Mesajul publicat integral de Adrian Veștea este următorul: 

Dragi liberali, după cum bine știți și voi, în această perioadă am lucrat pentru finalizarea programului de guvernare și pentru definitivarea listei de miniștri, astfel încât România să aibă un Guvern echilibrat și stabil. Suntem datori în primul rând față de țară, care este mai importantă chiar și decât interesele de partid. Până la urmă, doar înțelegând asta vom putea merge înainte pe drumul bun pentru România și pentru PNL.

Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani.

Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

După treizeci de ani în această formațiune politică, în care am fost simplu membru, președinte al organizației de tineret, președinte al organizației PNL Râșnov, președinte al organizației județene PNL Brașov, consilier local, primar, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării, cred că am ajuns în punctul în care pot oferi PNL șansa de a redeveni principalul partid politic din România.

În toate aceste etape, am avut privilegiul de a lucra alături de oameni valoroși și de echipe puternice. Împreună cu colegii din PNL Brașov am obținut rezultate politice și electorale cu care Partidul Național Liberal din întreaga țară s-a mândrit. Aceste rezultate îmi dau încrederea că, prin muncă, seriozitate și unitate, putem readuce PNL în poziția pe care o merită.

În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură.

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