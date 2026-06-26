Premieră în județul Alba: Parteneriat pentru organizarea punctelor de prim ajutor în farmaciile din județ, pe perioada caniculei

La recomandarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba, prefectul județului Alba, dl. Nicolae Albu, s-a încheiat în premieră la nivelul județului Alba un parteneriat între Direcția de Sănătate Publică Alba, Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Alba și Crucea Roșie Română – Filiala Alba, având ca obiectiv protejarea populației în contextul temperaturilor extreme prognozate pentru perioada următoare, se arată într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Alba.

În contextul necesității adoptării unor măsuri pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra sănătății populației, părțile au convenit, prin protocolul de colaborare încheiat, organizarea unei rețele de puncte de prim ajutor în farmaciile din județul Alba.

Principalele măsuri prevăzute în cadrul parteneriatului sunt:

* organizarea și funcționarea punctelor de prim ajutor în unitățile farmaceutice participante din județul Alba;

* distribuirea de apă potabilă către populație în perioadele caniculare;

* acordarea, în cadrul punctelor de prim ajutor, a asistenței de urgență de bază de către personalul farmaciilor, în limitele competențelor profesionale și ale cadrului legal aplicabil;

* cooperarea cu instituțiile care asigură servicii de asistență medicală prespitalicească, precum SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean Alba, precum și alertarea acestora ori de câte ori situația impune intervenția specializată;

* realizarea și afișarea unei sigle unice, vizibile și ușor de identificat, care să marcheze farmaciile participante ca puncte de prim ajutor, astfel încât acestea să poată fi recunoscute rapid de către cetățeni în perioadele cu temperaturi extreme.

„Prin această inițiativă urmărim creșterea gradului de protecție a populației și facilitarea accesului la măsuri de sprijin și asistență medicală de primă necesitate în perioadele de caniculă. Parteneriatul reprezintă un exemplu de colaborare instituțională eficientă și o măsură concretă de prevenire și gestionare a efectelor fenomenelor meteorologice extreme asupra sănătății publice”, a declarat prefectul Nicolae Albu, potrivit sursei citate.

Lista unităților farmaceutice din județul Alba – Puncte de hidratare și prim ajutor la caniculă

Nr. crt. Denumire farmacile Localitate Adresă unitate farmaceutică

CATENA PHARMA SRL Alba Iulia BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918, BL.M11, PARTER

CATENA PHARMA SRL Alba Iulia CALEA MOTILOR, BL. MV7,PARTER

DR.MAX SRL Alba Iulia CALEA MOTILOR, BL. S1H, ET. PARTER

DR.MAX SRL Alba Iulia STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR 78 – KAUFLAND

DR.MAX SRL Alba Iulia BULEVARDUL REVOLUTIEI 1989, NR. 67, BL. A14, AP. SP. COM, AP. 2,3

DR.MAX SRL Alba Iulia BULEVARDUL TRANSILVANIEI NR 23A

DR.MAX SRL Alba Iulia BULEVARDUL REVOLUTIEI , NR.15, BL. 36

DR.MAX SRL Alba Iulia CALEA MOTILOR NR 120, CENTRUL COMERCIAL KAUFLAND

DR.MAX SRL Alba Iulia STRADA VASILE GOLDIȘ, NR.26, BLOC 11, SC.A, AP.5

EURO FARM SRL Alba Iulia STRADA TUDOR VLADIMIRESCU, BL. 72, SCARA C, ET. PARTER

EURO FARM SRL Alba Iulia STRADA CRISANEI, NR.10

EURO FARM SRL Alba Iulia STRADA REPUBLICII 43 BL. 107 AP. 2

FARMACIA SIC VOLO SRL Alba Iulia BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918 , NR.11, BL. M7

FARMACIA SIC VOLO SRL Alba Iulia CALEA MOTILOR 114 B, SPATIUL COMERCIAL NR.2

FARMACIA SIC VOLO SRL Alba Iulia STRADA CLOSCA – BL. CF 11, AP. 63

SICOFARM SRL Alba Iulia BDUL REVOLUTIEI 1989 NR.75, BL.A18, ETJ.PA, AP.1

SICOFARM SRL Alba Iulia STR. VASILE GOLDIȘ, NR.13, AP.4

SICOFARM SRL Alba Iulia BULEVARDUL TRANSILVANIEI, NR. 20, BLOC 62, ETAJ P

SICOFARM SRL Alba Iulia BULEVARDUL TRANSILVANIEI, NR. 9

VILEUS MED-COM SRL Alba Iulia BULEVARDUL TRANSILVANIEI, NR. 23B, BL. 13A, AP. 1

VILEUS MED-COM SRL Alba Iulia BULEVARDUL TRANSILVANIEI, NR. 15

VILEUS MED-COM SRL Alba Iulia STRADA IULIU MANIU, BL. 280, ET. PARTER

VILEUS MED-COM SRL Alba Iulia STRADA TOPORAȘILOR, NR. 15D, BL. CT22, ET. PARTER, AP. 2

VILEUS MED-COM SRL Alba Iulia PIAȚA NAȚIUNII, NR. 11

ADONIS FARM SRL Aiud STRADA TRANSILVANIEI, NR.2

FARMACIA DR MAX Aiud STRADA TRANSILVANIEI NR 156 A -KAUFLAND

FARMACIA SPERANȚA SRL Aiud STRADA MIIHAI VITEAZU NR.2 VILEUS MED-COM SRL Aiud STRADA IULIU MANIU, NR. 44A

CATENA PHARMA SRL Blaj STRADA EROILOR, NR.27

CATENA PHARMA SRL Blaj STRADA EROILOR, NR.27 CATENA PHARMA SRL Blaj STRADA SIMION BARNUTIU BLOC .A5

DR.MAX SRL Blaj BULEVARDUL REPUBLICII, NR. 40

CATENA PHARMA SRL Sebeș STRADA LUCIAN BLAGA, NR.28 P

TEOFARM SRL Sebeș BULEVARDUL LUCIAN BLAGA NR. 44

DR.MAX SRL Sebeș STRADA AUUGUSTIN BENA NR 88 – KAUFLAND

DR.MAX SRL Sebeș STRADA VALEA FRUMOASEI, NR. 3AB, AP. 13

ELISAN SRL Abrud PIAȚA EROILOR, NR. 13

ELISAN SRL Baia de Arieş PIAȚA BAII, NR.16

GEOFARM SRL Baia de Arieş PIAȚA BAII, NR. 1 BL. D9, ET. PARTER

CATENA PHARMA SRL Câmpeni STRADA REVOLUTIEI 1848, NR.1, P

EURO FARM SRL Câmpeni STRADA LIBERTATII , NR. 1A

CATENA PHARMA SRL Cugir STRADA ALEXANDRU SAHIA, NR. 18, BL. 18

DR.MAX SRL Cugir STRADA ALEXANDRU SAHIA, NR. 18, SPATIU COMERCIAL, BL. 64 C

SPERANȚA FARM SRL Cugir STR. ALEXANDRU SAHIA, NR. 15

CATENA PHARMA SRL Ocna Mures STRADA NICOLAE IORGA , NR.37

ROYAL FARM SRL Ocna Mureş STRADA AXENTE SEVER, NR. 7B

CATENA PHARMA SRL Teiuș STRADA CLUJULUI, NR 89

SICOFARM SRL Teiuș STR. CLUJULUI NR.78

EURO FARM SRL Zlatna PIAȚA UNIRII, NR.5

FARMACIA SIC VOLO SRL Benic COM. GÂLDA DE JOS, STRADA PRINCIPALĂ, NR. 242

BELLA ROSA SRL Bistra CALEA TURZII, NR.72

DR.MAX SRL Bucerdea Vinoasa STRADA ION MAIORESCU NR 61B

FARMACIA SIC VOLO SRL Galda De Jos COMUNA GALDA DE JOS NR. 459

FARMACIA SIC VOLO SRL Micești LOC MICESTI, ZLATNEI 22, SPATIU COMERCIAL NR.2

SICOFARM SRL Oarda STR.BIRUINȚEI, INCINTA CĂMIN CULTURAL

DR.MAX SRL Șona STRADA NOUA, NR. 20a

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