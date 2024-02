Povestea lui Tică Darie, tânărul care s-a mutat în Roșia Montană, merge mai departe: Deschide un magazin de haine din lână merinos în centrul localității

Tică Darie, tânărul din judeţul Suceava stabilit la Roşia Montană deschide un nou magazin de haine de lână merinos, în centrul localității.

Tică Darie s-a mutat la Roşia Montană în toamna anului 2013, în gazdă la un localnic care i-a lăsat o căsuţă mică în grijă. Tânărul este, de loc, din Suceava şi în prezent este cetăţean cu domiciliul în comuna din Munţii Apuseni. De mai mulţi ani este implicat activ în campania de salvare a Roşiei Montane, iniţiată de câteva asociaţii ce se opun proiectului minier privat.

”M-am născut în Suceava unde mi-am petrecut o mare parte din viaţă, iar după terminarea liceului am ajuns în Copenhaga unde am studiat multimedia design. După două călătorii pe bicicletă din Copenhaga la Roşia şi multe maratoane sau ultra maratoane în care mintea mea era conectată doar la Roşia Montană, am decis să mă mut în acest loc minunat şi să ma implic direct în comunitate”, a descris Tică Darie decizia de a se stabili în Munţii Apuseni.

În 2012 a pedalat aproape 3.000 de kilometri din Copenhaga până în Roşia, de unul singur, pentru cauza Roşia Montană. În 2013, a făcut drumul în doi, tot pe biciclete, din Germania, şi tot pentru campania Salvaţi Roşia Montană.

Potrivit unui mesaj de pe o rețea de socializare, tânărul va deschide în curând un nou magazin de haine de lână merinos, chiar în centrul localității Roșia Montană:

Ne pregătim să mai deschidem un magazin cu haine din lână merinos Made in Roșia Montană. De data asta chiar în centrul istoric din Roșia Montană! Mulțumesc Andrei Szekely pentru renovare și amenajare, mulțumesc Claudiu Szekely pentru locație! a scris Tică Darie.

