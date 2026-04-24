Curier Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Peste 500 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 150.000 de lei, confiscați de polițiștii din Alba: Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale

Peste 500 de metri cubi de material lemnos, în valoare de peste 150.000 de lei, au fost confiscați de polițiștii din Alba, în urma unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. În cadrul controalelor au fost aplicate 63 de sancțiuni contravenționale.

Conform IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 37 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 63 sancțiuni contravenționale, dintre care 18 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 24.600 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 537,16 metri cubi de material lemnos, în valoare de 150.552 de lei.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

24 aprilie 2026

De

ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei, 16.30, pe DN7, în Alba, între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Din primele informații, în evenimentul rutier sunt implicate o motocicletă și un […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 04.05.2026-10.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 27.04.2026-03.05.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

24 aprilie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 04.05.2026-10.05.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 27.04.2026-03.05.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 04.05.2026-10.05.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL CUT, Strada TOTAL 05/05/2026 08:00 – 05/05/2026 15:00  Suplimentar pentru intervalul 27.04.2026-03.05.2026 Nr.crt. ADRESA […]

Citește mai mult

Curier Județean

30 aprilie 2026 | DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de BUGET local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 aprilie 2026

De

DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de BUGET local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026 Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat că a fost stabilită data desfășurării dezbaterii publice a proiectului de buget local pe anul 2026.  Dezbaterea este programată joi, 30 aprilie 2026, începând cu ora 15.00. Dezbaterea publică va avea loc la sediul din […]

Citește mai mult