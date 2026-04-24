Peste 500 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 150.000 de lei, confiscați de polițiștii din Alba: Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale

Peste 500 de metri cubi de material lemnos, în valoare de peste 150.000 de lei, au fost confiscați de polițiștii din Alba, în urma unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. În cadrul controalelor au fost aplicate 63 de sancțiuni contravenționale.

Conform IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 37 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 63 sancțiuni contravenționale, dintre care 18 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 24.600 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 537,16 metri cubi de material lemnos, în valoare de 150.552 de lei.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

