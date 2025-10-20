Peste 2 milioane de euro pentru lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: O nouă licitație

Lucrări de reparații la masca de etanșare a Barajului Oașa: Peste 2 milioane de euro alocați pentru proiect. O nouă licitație

Sucursala Hidrocentrale (SH) Sebeș a lansat, în 16 octombrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de atribuire prin licitație publică a contractului de proiectare și execuție aferent proiectului care vizează repararea măștii Barajului Oașa.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 12.304.417 lei (aproximativ 2,4 milioane de euro), fără TVA. Valoarea este superioară cu aproape 4 milioane de lei celei de la prima procedură.

Data limită pentru primirea ofertelor este 20 noiembrie 2025.

Lucrările de reparaţii ale măștii Barajului Oasa sunt parte din lucrările de mentenanță pentru construcţiile şi instalaţiile aferente amenajărilor hidrotehnice administrate sau aflate în proprietatea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., S.H. Sebeș, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 96/2017.

Prin tema de execuție, elaborată de beneficiarul lucrării, SPEEH Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Sebeş, se solicită stabilirea unor lucrări de reparaţii care să stopeze exfiltrațiile de la masca de etanşare a Barajului Oaşa.

Soluțiile de reabilitare a sistemului de etanşare a măştii din beton armat a Barajului Oaşa, care să permită exploatarea în siguranţă la parametrii nominali ai acumulării, trebuie să asigure reducerea debitelor exfiltrate conform expertizei privind siguranţa în exploatare.

Lucrările de intervenţie (DALI) privind execuția lucrărilor de reparații se referă numai la etanşarea măştii din beton armat a Barajului Oaşa, aflat în exploatare din anul 1987, și sunt menite să asigure, în continuare, exploatarea în condiții de siguranță a acestuia.

Lucrările de reparaţii, propuse de experţi, nu modifică impactul existent asupra factorilor de mediu sau a biodiversităţii. De asemenea, nu afectează siturile protejate din zonă, au precizat inițiatorii proiectului.

Barajul Oaşa şi lacul de acumulare cu acelaşi nume sunt amplasate la graniţa judeţelor Alba şi Sibiu, în Munții Şureanu.

Situat la altitudinea de 1255,00m, cu o suprafaţă de 441ha şi 136 mil. m3 de apă, este cel mai mare dintre lacurile de acumulare amenajate pe cursul râului Sebeş. Barajul Oaşa are înălţimea maximă 93m şi este de tipul anrocamente cu mască din beton armat.

Barajul Oaşa (H=93m) este realizat din anrocamente (gnaisse granitice) având dimensiuni maxime de 50cm în zona de suport a măştii de etanşare barajului şi 100cm în corpul barajului. Etanşarea corpului barajului se realizează cu mască din dale de beton armat, care reazemă pe o vatră înaltă în care este inclusă galeria de vizitare, injecții și drenaj de la piciorul amonte al barajului. Paramentul aval al barajului este protejat cu blocuri de piatră împănate.

Principalele caracteristici ale barajului sunt următoarele:

*cota retenţiei normale – 1255,00 mdM;

*cota coronamentului barajului – 1259,00 mdM;

*înălţimea barajului din fundaţie – 91,0 m;

*lățimea la coronament 10,00 m;

*lățimea la baza – 282,00m;

*panta taluzului amonte – 1: 1,3;

*panta taluzului aval – 1: 1,6 pe trei tronsoane au berme de 3,00 m lăţime;

*volumul de anrocamente 1.680.000mc; – suprafaţă măştii 24.000 mp

În perioada de exploatare s-au produs tasări locale relativ importante ale măștii, puncte cu infiltrații concentrate pe versantul stâng și alte infiltrații, dar creșterea debitelor din galeria de injecții și drenaj, fiind constatate și rate mari de deplasare ale barajului.

