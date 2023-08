PERSEIDELE 2023: Ploaie de stele căzătoare, vizibilă sâmbătă noaptea pe cerul României

Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 74 de ani

Veta Biriș, tezaurul cântecului popular din Alba și una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară din România, împlinește vineri, 11 august, frumoasa vârstă de 74 de ani.

Îndrăgita interpretă de muzică populară Veta Biriș are o poveste de viață impresionantă. S-a născut pe data de 11 august 1949 în localitatea Veseuş, judeţul Alba iar la 17 ani s-a mutat în Căpâlna de Jos.

A debutat în 1967 în cadrul concursului „Dialoguri la distanţă”, la care a participat ca reprezentant al Regiunii Autonome Maghiare Mureş (denumirea de atunci a judeţului Mureş) cu melodia „Bădiţă de pe Târnava”. Primele înregistrări audio au fost realizate în acelaşi oraş, la Radio Târgu Mureş.

Consacrarea artistei a avut loc după participarea la concursul „Floarea din grădină” (1974) de la Televiziunea Română, unde a impresionat prin interpretarea melodiilor populare „Cântecul Iancului” şi „Plânge-mă, mamă, pe mine”, conform www.muzica-populara.com.

Primul disc l-a imprimat la „Electrecord”. Remarcată de către Adrian Păunescu, a început să aibă recitaluri în cadrul „Cenaclului Flacăra”. Tot Păunescu a scris versurile altei piese celebre interpretată de Veta Biriş, „Tu, Ardeal”. „Cântecul Iancului”, „Bădiţă de pe Târnavă”, „Mândre-s nunţile-n Tăuni”, „Mama mi-o făcut gura”, „Sus, sus, sus la munte, sus”, „Aşa-i românul”, „Noi suntem români”, „Hai să-ntindem hora mare”, reprezintă cele mai cunoscute piese ale cântăreţei. În anul 2003 a văzut lumina tiparului cartea „Veta Biriş. Cântecul Vieţii” de Ion Moldovan, mai notează sursa citată.

Printre discurile lansate se numără: „Sus, sus, sus, la munte, sus” (1982), „Doamne, ocroteşte-i pe români” (1991), „Veniţi astăzi credincioşi – colinde” (1993), „Sub falnic gorun” (1999), „Cine-o-mpărţât dragostea” (2009), „Măi române românaş” (2011), notează www.discogs.com.

În 2004, Veta Biriş a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria D – „Arta Spectacolului”, notează www.presidency.ro. Deţine o colecţie impresionantă de straie populare, de care este foarte mândră, conform www.bestmusic.ro.

Veta Biriș, îndrăgostită de meleagurile natale. De ce nu a plecat de la sat deloc

Veta Biriș este o interpretă cunoscută din Ardeal. S-a născut în județul Alba și mărturisește că nu a uitat niciodată de unde a plecat chiar dacă în prezent este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară.

Acesta este motivul pentru care vedeta nu a plecat din localitate și nu și-a dorit să locuiască la oraș. Cântăreața este foarte apropiată de comunitatea din care face parte, unde oamenii se ajută unul pe celălalt.

„Sunt bucuroasă că am rămas acolo, la sat, pentru că am rămas mai aproape de rădăcina cântecului popular. Dacă sătenii mei știau un cântec, veneau imediat și mi-l spuneau.

De când am început să cânt, în 1967, am rămas omul de la țară. Dacă am ales să stau în continuare acolo, consătenii mei se bucură și suferă odată cu mine. În comunitatea asta de la țară oamenii se ajută între ei.

Nu am uitat de unde am plecat. Am avut privilegiul de a face cunoscut tot ce are mai frumos Valea Târnavei”, a mărturisit Veta Biriș în podcast-ul moderat de Andreea Bogdan pe Youtube.

La mulți ani cu sănătate îi urăm și noi!

Sursa: agerpres.ro fanatik.ro libertatea.ro