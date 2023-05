Percheziții ale polițiștilor din Alba, în 4 județe și în capitală: Au fost reținute două persoane care au „țepuit” 26 de firme și și-au însușit peste 100.000 de lei

Șoferii din ALBA, nemulțumiți de majorarea prețului pentru roviniete în funcție de norma de poluare: ”În prezent statul dorește să ne încarce cu alte taxe, să pună altă greutate pe noi”

Reprezentanții unei firme de transport, din Alba Iulia, au postat pe pagina de socializare oficială a firmei un mesaj, transmis de unul dintre angajații lor: ”Sunt unul dintre șoferii de camion . Unul dintre ăia ce cară în spate de la pietriș , la carne sau gabarit depășit . Am petrecut milioane de kilometri în cabină până să pot să am compania mea. De atunci am parcurs alte milioane de provocări. În prezent statul dorește să ne încarce cu alte taxe, să pună altă greutate pe noi. Mă opun din măduva oaselor până la ultima piuliță a ultimului meu camion. Destul! Când o să înțelegeți că drumul acesta nu este o rută optimă pentru nimeni?”, a fost mesajul albaiulianului.

Angajații mai multor firme de transport din țară amenință cu greva, din cauza noului proiect de lege anunțat de Ministerul Transporturilor, care propune ca rovinietele să fie plătite nu doar în funcție de o anumită perioadă de timp, așa cum se întâmplă acum, ci și în funcție de numărul de kilometri parcurși și norma de poluare. Asta ar putea însemna majorări de până la 6 ori pentru TIR-uri și camioane. Mai scumpe vor fi și rovinietele pentru autoturisme.

După principiul „poluatorul plătește”, pentru TIR-urile care merg 100 de mii de km pe an, pe de altă parte, taxa ar crește de aproape 6 ori, de la 1.210 euro, la peste 7.000 de euro. Acesta este un scenariu, însă, iar reprezentanții Ministerului Transporturilor spun că noile taxe vor fi recalculate.