Pensionarea anticipată 2026: Vechimea necesară și penalizările aplicate. Perioade care nu sunt luate în calcul
Pensionarea anticipată 2026: Vechimea necesară și penalizările aplicate. Perioade care nu sunt luate în calcul
Românii care vor ieși din câmpul muncii înainte de atingerea vârstei standard de pensionare trebuie să țină cont de regulile introduse prin noua lege a pensiilor.
În 2026, accesul la pensia anticipată este posibil doar pentru persoanele care îndeplinesc anumite condiții privind vechimea contributivă, iar beneficiul vine la pachet cu o diminuare a pensiei, calculată în funcție de perioada de anticipare și de anii lucrați peste stagiul complet de cotizare. Totodată, legislația actuală a eliminat vechea formă de pensionare anticipată fără penalizare și a renunțat la conceptul de pensie anticipată parțială.
Cu cât poate fi redusă vârsta de pensionare
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că o persoană poate solicita pensie anticipată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, notează Antena 3 CNN.
Pentru a beneficia de această opțiune, solicitantul trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau să îl fi depășit cu până la cinci ani.
Potrivit informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), stagiul complet de cotizare în sistemul public este de 35 de ani, iar stagiul minim contributiv este de 15 ani.
Vârsta standard de pensionare nu este identică pentru toți contribuabilii, aceasta fiind stabilită în funcție de sex și de calendarul de aplicare prevăzut în Anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023. Din acest motiv, fiecare persoană trebuie să verifice individual momentul la care poate solicita ieșirea la pensie.
Perioade care nu sunt luate în calcul
Stabilirea dreptului la pensie anticipată se face exclusiv pe baza stagiului contributiv recunoscut de lege. Astfel, anumite perioade nu sunt incluse la calculul stagiului complet de cotizare.
Printre acestea se află și unele perioade realizate prin contracte de asigurare socială încheiate după data de 1 ianuarie 2018, în situațiile prevăzute expres de legislația în vigoare.
În același timp, reducerea de până la cinci ani a vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu alte reduceri acordate în baza unor acte normative diferite.
Odată ce beneficiarul îndeplinește condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată este transformată automat în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea aplicată anterior este eliminată.
Cum se calculează penalizarea aplicată pensiei
Noua legislație a eliminat posibilitatea pensionării anticipate fără diminuarea cuantumului pensiei. În prezent, toate persoanele care aleg să se retragă înainte de termen sunt supuse unui mecanism de reducere a pensiei.
Valoarea penalizării depinde de două elemente: numărul lunilor cu care pensionarea este anticipată și perioada lucrată peste stagiul complet de cotizare contributiv.
Conform prevederilor legale, diminuarea se aplică astfel:
* 0,40% pentru fiecare lună de anticipare, dacă stagiul realizat peste cei 35 de ani este de până la un an;
* 0,35% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar cuprins între un an și doi ani;
* 0,30% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar între doi și trei ani;
* 0,25% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar între trei și patru ani;
* 0,20% pentru fiecare lună de anticipare, pentru un stagiu suplimentar între patru și cinci ani.
Practic, cu cât o persoană a lucrat mai mult peste stagiul complet de cotizare, cu atât penalizarea aplicată pensiei va fi mai redusă.
Pensia anticipată parțială nu mai există
O altă schimbare importantă introdusă prin Legea nr. 360/2023 este eliminarea pensiei anticipate parțiale.
Dacă în vechiul sistem existau mai multe forme de pensionare înainte de termen, în prezent toate solicitările sunt încadrate într-o singură categorie – pensia anticipată –, iar beneficiarii sunt supuși acelorași reguli privind diminuarea cuantumului.
Prin urmare, persoanele care intenționează să se pensioneze înainte de vârsta standard nu mai pot opta pentru vechiul mecanism al pensiei anticipate parțiale.
Documentele necesare pentru depunerea dosarului
Cei care vor să solicite pensia anticipată trebuie să depună un dosar la casa teritorială de pensii competentă.
În mod obișnuit, documentația include:
* cererea de înscriere la pensie;
* actul de identitate;
* carnetul de muncă, în original și copie, pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001;
* adeverințe care atestă vechimea în muncă și stagiile de cotizare;
* alte documente justificative privind perioadele contributive recunoscute de lege.
Autoritățile recomandă verificarea listei actualizate a documentelor necesare înainte de depunerea dosarului, deoarece anumite situații particulare pot necesita acte suplimentare.
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