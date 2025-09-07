Pasaj suprateran de peste 20 de metri peste strada Brândușei din Alba Iulia în cadrul proiectului centurii de sud-vest a municipiului

Pasaj suprateran de peste 20 de metri peste strada Brândușei din Alba Iulia: Lucrare prinsă în proiectul centurii de sud-vest a municipiului

Proiectul centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia prevede și construirea unui pasaj suprateran peste strada Brândușei.

Pasajul, cu o lungime de 22 de metri, se va realiza din grinzi prefabricate din beton armat cu înălțimea de 1,05 metri. Înălțimea liberă de trecere pe sub pasaj va fi de 5,5 metri, cu o deschidere liberă între pereți de 24,3 metri.

Deschiderea totală va fi de 25,6 de metri, compusă din: 2 benzi de circulație auto pe sens, din care o bandă dedicată autobuzelor, cu lățimea de 3 metri pentru banda de autobuz și 3,5 m pentru cealaltă bandă; 2 benzi cu rol de pistă cicliști, câte una pe fiecare sens, cu lățimea de 1,5 metri; 2 benzi cu rol de trotuar, câte una pe fiecare sens, cu lățimea de 2 metri. Benzile de circulație auto vor fi separate de pista de biciclete și trotuar printr-un parapet metalic de protecție.

Benzile de circulație auto între sensuri vor fi separate cu parapeți din beton armat.

„Una dintre problemele cu care ne-am confruntat în proiectarea “centurii de sud” a fost modul în care aceasta se intersecta cu strada Brândușei. O primă variantă propusă de proiectanți a fost realizarea unei intersecții semaforizate la nivel. Am considerat că nu este cea mai bună variantă, întrucât necesita o înălțare a străzii Brândușei cu câțiva metri, iar semaforizarea nu ar fi asigurat o fluență a traficului. În urma discuțiilor cu colegii din primărie și cu firma care realizează Studiul de Fezabilitate am convenit realizarea unui pasaj suprateran, soluție mai convenabilă și mai practică pentru scopul acestei șosele ocolitoare”, a declarat Marius Filimon, viceprimar al municipiului Alba Iulia.

În ședința ordinară de joi, 29 mai 2025 a Consiliului Local Alba Iulia au fost aprobate documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții care vizează construirea unei centuri ocolitoare în zona de sud-vest a municipiului reședință de județ.

Valoarea totală a obiectivului de investițîi este de 218.513.236,62 lei, inclusiv TVA din care construcţîi-montaj (C+M) 114.042.106,89 lei, inclusiv TVA. În aceeași ședință a Consiliului Locală a fost aprobată și declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile in vederea realizarii obiectivului de investiții.

Noua centură de sud-vest va avea benzi, trotuare și piste de biciclete și o lungime de circa 2,6 kilometri. Aceasta va lega zona intersecției dintre B-dul Revoluției 1989 și strada Lalelelor și zona intersecției dintre B-dul Ferdinand și strada Viilor.

