Partidul președintei Maia Sandu obține singur majoritatea în noul Parlament al Republicii Moldova

Ioana Oprean

acum 2 ore

Partidul președintei Maia Sandu obține majoritatea în noul Parlament al Republicii Moldova

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul Parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, 28 septembrie 2025.

 Așa arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din aproape 99 la sută dintre secţiile de vot.

Asta ar permite PAS să guverneze singur.

După numărarea a 2.251 de procese verbale din totalul de 2.274 (98,99 %), situația se prezenta astfel:
PAS – 49,84 %
Blocul Patriotic – 24,37 %
Blocul Electoral „Alternativa” – 8,02 %
Partidul Nostru – 6,24 %
PPDA (Partidul Politic Democrația Acasă) – 5,56 %

PAS a depășit clar Blocul Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, al cărei copreședinte este Igor Dodon.

Acesta a afirmat că luni, 29 septembrie 2025, va avea loc un protest pașnic în fața Parlamentului de la Chișinău „fără drapele de partid, va fi microfon liber să facă declarații cine dorește”.

„Sper împreună să ieșim, să apărăm votul cetățenilor”, a mai spus Igor Dodon.

Numărarea voturilor continuă în Diaspora, însă nu sunt așteptate modificări în ceea ce privește împărțirea locurilor în Parlament.

UPDATE: PAS ar avea 55 de mandate în noul Parlament. Rezultatul este prefigurat după procesarea rezultatelor din 99,21 la sută din secţiile de vot, care arată că PAS obţine 49,91 la sută din voturi. Blocului Electoral Patriotic i-ar reveni 26 de mandate, Blocului Alternativa – 8 mandate, iar Partidul Nostru şi Democraţia Acasă ar primi fiecare câte 6 mandate.

