VIDEO| Părintele Doru Gheaja, despre cântecul „Așa-i românul”: „Meritul eu l-aș acorda celor care îl ascultă și le intră în suflet”

VIDEO| Părintele Doru Gheaja, despre melodia „Așa-i românul”: „Meritul eu l-aș acorda celor care îl ascultă și le intră în suflet”

Părintele Doru Gheaja, din Alba Iulia, a abordat subiectul originii cântecului „Așa-i românul”, dar și despre atribuirea meritelor unor persoane privind acest cântec, în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM.

„Originea melodiei… eu nu sunt muzician, eu sunt preot. Eu am auzit-o.

Eu cânt asta, am învățat-o în ’54. În ’54 am dat admitere la Seminarul Teologic din Cluj. Pe timpul acela se făceau doar șapte clase. După șapte clase am dat admitere la seminarul din Cluj și aveam un coleg mai mare decât mine cu doi ani, care era din Chirpăr de loc, de lângă Agnita, de pe Valea Hârtibaciului și pe el îl auzeam fredonând melodii, mai multe, probabil de la bătrânii satului le-a auzit el și le-a învățat. Era un cântăreț bun și mi-a rămas în memorie, imprimată, melodia „Așa-i românul”, dar așa cum o cântau atunci, cum am învățat-o eu, originală.

Linia melodică e aceeași, asupra textului s-a intervenit după ’90, când s-a înregistrat de unul și de alții, la alții a rămas același text, dar trebuie să reținem că „Așa-i românul” este un cântec patriotic.

Nu este un cântec legat de familie, de mamă, este legat de țară. Orice cântec care este legat de țară este un cântec patriotic și eu așa l-am cântat, cum l-am auzit, așa l-am înregistrat, cum l-am auzit”, a declarat părintele Doru Gheaja.

Referitor la atribuirea meritului pentru acest cântec, părintele Doru Gheaja a explicat faptul că „meritul eu l-aș acorda celor care îl ascultă și le intră în suflet. Cântecul, chiar dacă cineva îl compune, îl înregistrează, nu e al lui personal. Are meritul că l-a cules, că l-a făcut public, poate să îl cânte oricine, dar aici intervine deja lauda.

Eu știu de la cutare, de la mama, de la tata, de la bunicu, de la bunica, astea ar trebui să dispară”.

