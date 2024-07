Metalurgistul Cugir, în cantonament centralizat, noutăți sub comanda lui Itu: Cunțan, Drîngă și Chițimia

De azi, divizionara terță Metalurgistul Cugir a început stagiul centralizat de pregătire la domiciliu, în lotul pregătit de de Lucian Itu fiind o serie de noutăți. Pe lângă revenirile lui S. Itu, G. Goronea și M. Codrea, „roș-albaștrii” i-au mai înregimentat pe Cunțan (ex-CSU Alba Iulia) și jucătorii under Silviu Drîngă (portar, 2006, Viitorul Șimian) și Raul Chițimia (mijlocaș central, 2006, CSM Deva Under 19), cele două echipăe fiidn retrase în această vară din Liga 3. În schimb, s-a încheiat colaborările cu Gavrilă și Raica, care au părăsit divizionara terță după 6 luni. Nu au rămas câțiva jucători aflați în probe săptămâna trecută, printre care și localnicul G. Vîjdea, iar portarul Csapo (sub contract) își caută o nouă destinație.

Lotul Metalurgistului: Perjeriu, Herlea, Drîngă (Viitorul Șimian) – Tăban, R. Păcurar, S. Itu (revenit de la Gloria Bistrița), Onaci, Vitinha, Kiraly, Șaucă, Udrea, P. Păcurar, A. Barbu, Chițimia (CSM Deva), G. Hăprean, Cocan, G. Goronea (Sticla Arieșul Turda), Cunțan (CSU Alba Iulia), M. Codrea (CSM Unirea Alba Iulia), Bura, M. Domșa, Șuteu. M. Neagu va rămâne în staff-ul tehnic al cugirenilor, urmând să continue ca jucător la Hidro Mecanica Șugag. Sâmbătă este fixat un joc de verificare, probabil cu Hidro Mecanica Șugag, în condițiile în care adversarul stabilit, CSM Deva s-a desființat.

