CIL Blaj, victorie în primul amical, 5-2 cu „U” Cluj Under 18 | Goluri înscrise de jucători nou-veniți, uniriștii C. Cristea și P. Codrea sub comanda lui Tătar

CIL Blaj, nou-promovata în Liga 3, a câștigat primul joc de verificare, 5-2 (2-0) cu „U” Cluj Under 18, formație pregătită de albaiulianul George Țălnar. Golurile echipei din „Mica Romă” au fost marcate de jucători veniți în această perioadă, Cioară – dublă, Stănilă – dublă (ambii Industria Galda de Jos), Raica (Metalurgistul Cugir). Până în prezent echipa pregătită de Daniel Tătar a rezolvat 5 achiziții, Păduraru (SC Popești Leordeni), Cioară (Industria Galda), Culda (SCM Zalău), D. Șerban și Maghiari (ACS Mediaș) și este foarte aproape de a semna cu uniriștii C. Cristea și P. Codrea. În schimb nu mai continuă, din diverse motive, Ciugudean și Buligă, așteptându-se răspunsuri de la Ciorgovean și R. Trif. În actul secund au fost testați o serie de jucători. Sâmbăta viitoare, la ora 11.00, este un nou test, cu ACS Mediaș.

Au jucat următorii: Păduraru (30, R. Damian; 60, Agârbiceanu, Hermannstadt Under 19) – Cr. Ioo, P. Codrea (CSM Unirea), D. Vlad, Șerban – Nicula, A. Cîmpean, C. Cristea, Maghiari – Culda, Cioară; au mai intrat D. Moldovan (CSM Unirea, Under 19), Borșoi, E. Cîmpean, D. Olălău (CSM Unirea, Under 19), Grosu (Industria Galda), Ban (Hermannstadt), Gavrilă (Metalurgistul Cugir), Stănilă (Industria Galda), Tomuța, Raica (Metalurgistul Cugir). S-au pregătit separat Roșian, E. Cristea, Voic, Mihu, Mococian și Cos. Ioo.

