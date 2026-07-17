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Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Caniculă, dar și răcoare și ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Caniculă, dar și răcoare și ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, 17 iulie 2026, o estimare a evoluției vremii în România în următoarele 4 săptămâni.

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Conform prognozei ANM; vor fi perioade cu caniculă, dar și un episod de vreme răcoroasă și ploi.

*Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile din sud-est.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, deficitar în cele vestice, iar în restul țării va fi, în general, apropiat de valorile normale.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în vestul țării, în timp ce în sud-est valorile termice se vor menține în jurul mediilor climatologice.

Precipitațiile vor fi deficitare în cea mai mare parte a României.

*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor peste normal în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice și sud-vestice. În restul teritoriului, valorile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Regimul pluviometric va fi apropiat de normal la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice perioadei în jumătatea vestică a țării, mai ales în regiunile vestice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de normal.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale în toate regiunile României.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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