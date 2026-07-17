Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Caniculă, dar și răcoare și ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
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17-19 iulie 2026 | Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină
Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, vineri, 17 iulie, 2026, informarea meteo de caniculă și atenționările Cod Galben de vreme severă, cu vijelii (ploi, vânt și grindină). Informarea meteo și una dintre atenționaări […]
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu că au fost sancționați
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu că au fost sancționați Circulația pe drumurile naționale, drumurile europene și autostrăzile din România implică achitarea rovinietei, o obligație pe care mulți șoferi o tratează cu superficialitate. Chiar și o singură deplasare fără o taxă […]
Vacanțe școlare 2026-2027: Când vor avea elevii vacanțele de toamnă, iarnă, Paște și vară pe parcursul anului școlar viitor
Vacanțe școlare 2026-2027: Când vor avea elevii vacanțele de toamnă, iarnă, Paște și vară pe parcursul anului școlar viitor Elevii și preșcolarii din România vor avea cinci perioade de vacanță în anul școlar 2026-2027, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației. Anul școlar începe pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027 pentru […]
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17-19 iulie 2026 | Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi cu grindină
Caniculă, dar și vijelii în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 37 de grade și ploi...
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu că au fost sancționați
Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu...
Știrea Zilei
Video | A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Dreptate pentru șoferii STP!”
A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia Șoferii și alți angajați...
CSM Unirea Alba Iulia dă 24.200 de lei pentru „promovare”: Patru reportaje la o televiziune din Hunedoara
CSM Unirea Alba Iulia dă 24.200 de lei pentru „promovare”: Patru reportaje la o televiziune din Hunedoara Clubul Sportiv Municipal...
Curier Județean
FOTO | Nou punct de lucru zonal ISU, la Jidvei: Va deservi trei comune. A fost predat amplasamentul pentru edificare
Nou punct de lucru zonal ISU, la Jidvei: Va deservi trei comune. A fost predat amplasamentul pentru edificare Vineri, 17...
Primăria Alba Iulia a obținut în instanță o nouă suspendare a executării silite inițiate de STP: De ce a fost admisă cererea administrației locale la judecătorie
Primăria Alba Iulia a obținut în instanță o nouă suspendare a executării silite inițiate de STP: De ce a fost...
Politică Administrație
Bani de la Consiliul Județean Alba pentru finanțarea mai multor programe sportive: Aproape 1,2 milioane de euro pentru susținerea sportului de performanță
Bani de la Consiliul Județean Alba pentru finanțarea mai multor programe sportive: Aproape 1,2 milioane de euro pentru susținerea sportului...
Drumul județean DJ 107 din Alba va fi consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: Cine va face lucrarea
Drumul județean DJ 107 din Alba va fi consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: Cine va face lucrarea Societatea...
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17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...