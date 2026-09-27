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Directorul general de la Elis Pavaje: ,,S-a observat o uşoară corecţie de volum. Aceste semne de încetinire se resimt şi în 2026, iar noi nu suntem o excepţie de la tendinţa generală”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

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Directorul general de la Elis Pavaje: ,,S-a observat o uşoară corecţie de volum. Aceste semne de încetinire se resimt şi în 2026, iar noi nu suntem o excepţie de la tendinţa generală”

Cu o cifră de afaceri de 477 mil. lei, cu 9% sub cea din 2024, a încheiat compania Elis Pavaje în anul 2026. Profitul de 5,2 mil. lei a fost şi el considerabil sub cel de 45 mil. lei din anul precedent, scrie Ziarul Financiar.

Producătorul Elis Pavaje din judeţul Alba, deţinut de familia Goţa, resimte reticenţa din rândul clienţilor în ceea ce priveşte perspectivele economice, continuând astfel tendinţa de anul trecut. 

Totuşi, de la începutul acestui an până acum, Elis Pavaje a înregistrat vânzări peste cele din aceeaşi perioadă a anului 2025, mai notează sursa citată.

„La nivel de piaţă, anul trecut s-a observat o uşoară corecţie de volum. Aceste semne de încetinire se resimt şi în 2026, iar noi nu suntem o excepţie de la tendinţa generală a industriei. Cu toate acestea, rămânem optimişti că până la finalul anului vom reuşi să păstrăm avansul obţinut până acum”, spune Emil Elisiu Goţa, directorul general de la Elis Pavaje.

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