OFICIAL| 63 de noi INFECTĂRI în județul Alba, în ultimele 24 de ore: FOCAR la un centru de tip familial din Alba Iulia

Sâmbătă, 19 decembrie 2020, în județul Alba s-au înregistrat 63 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategică.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 11726 persoane confirmate, 10.189 persoane vindecate, 307 decese.

Vineri, în Alba au fost prelucrate 418 de probe (229 la SJU si 189 la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 136.804.

Localitățile din care provin cele 63 de noi cazuri:

Abrud – 3

Aiud – 1

Alba Iulia – 19

Blaj – 3

Campeni – 1

Cugir – 3

Ocna Mures – 3

Sebes – 3

Zlatna – 1

Albac – 1

Berghin – 1

Cetatea de Balta – 1

Galda de Jos – 1

Hoparta – 1

Jidvei – 1

Metes – 1

Mihalt – 1

Pianu – 1

Sancel – 2

Santimbru – 2

Sohodol – 1

+ 11 cazuri noi identificate in ultimele 24 de ore intr-un focar dintr-un centru de tip familial care functioneaza pe teritoriul municipiului Alba Iulia si unde sunt gazduite persoane cu deficiente fizice si psihice. Este vorba despre 11 beneficiari care au ramas in izolare la sediul CTF, sub ingrijirea si monitorizarea medicului de familie.