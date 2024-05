„Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României așa ceva”: Reacția lui Klaus Iohannis la bătaia dintre Florin Roman și Dan Vîlceanu

Președintele Klaus Iohannis a reacționat la altercația de marți din Parlament, care a avut loc între deputații Florin Roman și Dan Vîlceanu, calificând incidentul drept incalificabil.

„Avem evenimente nedorite, din păcate, Made in Romania. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României. Știți că am mai văzut la televizor în alte țări cum în parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violență fizică. Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României așa ceva, dar uite că am văzut. Este incalificabil și sper că rămâne un incident absolut singular”, a declarat Iohannis.

Incidentul din Parlament

Deputatul PNL Florin Roman a afirmat, marţi, într-o postare pe Facebook, că deputatul Dan Vîlceanu l-a agresat la ieşirea din sala de plen, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicată în zona nasului.

El a povestit că Vîlceanu a încercat să îl muşte şi l-a prins de gât. Imaginile par să confirme susținerile lui Florin Roman.

Roman a depus o solicitare de sancţionare a deputatului, pentru lovire şi o plângere penală împotriva acestuia.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a reacţionat, afirmând că ”violenţa fizică este de neacceptat”, mai ales în Parlament şi apreciază că atacul asupra lui Florin Roman ”arată măsura unei lipse de caracter şi conduită morală din partea deputatului Dan Vîlceanu”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI