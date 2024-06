Modernizarea infrastructurii digitale în comuna Poșaga: Licitația de peste 1 milion de lei, lansată pe SEAP

Administrația comunei Poșaga, a lansat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, licitația care prevede modernizarea infrastructurii digitale a comunei.

Potrivit caietului de sarcini publicat pe site-ul SEAP, comuna Poșaga a obținut o finanțare nerambursabilă în cadrul Proiectului cu titlul ”Imbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management local în comuna Poșaga”, având nr. C10-I1.2-1225, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), contract de finanțare nr. 145527/22.12.2022.

Obiectivul general al proiectului propus este este dezvoltarea comunei Poșaga prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie.

Obiectivul specific este asigurarea dezvoltării locale durabile prin asigurarea infrastructurii TIC și prin digitalizarea proceselor din primărie. Prin prezenta investiție se propune extinderea digitalizarii serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții Smart Village prin instalarea de sisteme hard și soluții digitale în administrația publică locală, stimularea utilizarii de către cetățeni a serviciilor publice digitale.

Prin proiect, Comuna Poșaga urmărește atingerea următoarelor obiective:

– servicii personalizate pentru realizarea sistemelor informatice integrate la nivel de comunitate

– dotarea cu echipamente hardware pentru eficiența sistemelor informatice care se vor implementa,

– debirocratizarea sistemului administrativ ceea ce va conduce implicit la un acces rapid la informații, la un proces de comunicare eficientizat, și nu ultimul rând la reducerea timpului de așteptare.

Prin dezvoltarea infrastructurii TIC, în cadrul UAT Comuna Poșaga, se va obține debirocratizarea sistemului administrativ ceea ce va conduce implicit la un acces rapid la informații, la un proces de comunicare eficientizat, și nu ultimul rând la timpi reduși de așteptare.

Necesitatea investiției rezidă în imbunătățirea calității vieții locuitorilor din UAT Comuna Poșaga prin:

– adoptarea tehnologiilor digitale în gestionarea resurselor;

– planificarea, optimizarea și automatizarea fluxurilor interne și a serviciilor publice;

– sprijinirea digitalizării serviciilor publice;

– dezvoltarea infrastructurilor (management și TIC) pentru interoperabilitatea serviciilor publice;

– promovarea utilizării tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea durabilă a comunei;

Derularea contractului are în vedere furnizarea de software, echipamente TIC, echipament de rețea, server, calculator desktop de tip all in one, laptopuri, imprimante, sistem videoconferință, licențe și servicii conexe, respectiv servicii de instalare programe software și interconectare programe indiferent dacă sunt cele care fac obiectul contractului sau cele deja instalate, respectiv integrarea aplicațiilor noi cu aplicațiile existente, realizând o platformă de servicii online funcțională, în cadrul Proiectului finanțat prin PNRR, rezultatele fiind în directă legătură cu modul de lucru, respectiv combinarea furnizării produselor cu prestarea serviciilor.

În momentul de față, primăria are un sistem de digitalizare insuficient, cetățenii fiind nevoiți să se deplaseze la primărie pentru cele mai multe probleme (certificate fiscale, documente ce țin de urbanism etc.), în timp ce funcționarii din primărie încă utilizează metodele clasice pentru marea majoritate a activităților desfășurate. Echipamentele hardware existente sunt uzate moral, funcționează greu și sunt insuficiente ca număr.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI