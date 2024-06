Situl roman Apulum va fi inclus pe lista UNESCO în cadrul bunului „Frontierele Imperiului Roman – Dacia”

Sesiunea Comitetului Patrimoniului Mondial va avea loc în perioada 21 – 31 iulie la New Delhi, India *În total, din România vor fi incluse 277 de componente ale fostei granițe de nord a Imperiului Roman

România este foarte aproape de a include pe lista UNESCO vechea frontieră de nord a Imperiului Roman. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) și Secretariatul Comitetului pentru Patrimoniul Mondial au prezentat Comitetului Patrimoniului Mondial înscrierea bunului „Frontierele Imperiului Roman – Dacia” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Nominalizarea va fi analizată în sesiunea din perioada 21 – 31 iulie a Comitetului Patrimoniului Mondial, care se va desfășura la New Delhi, capitala Indiei.

Cele 277 de situri componente ale graniței de nord a Imperiului Roman vor deveni, astfel, mai mult decât părți ale patrimoniului național al României, ci componente ale întregii umanități. Ministerul Culturii a inițiat și finanțat, începând cu anul 2014, Programul National Limes, un proiect de țară al cărui scop urmează a fi atins după înscrierea obiectivelor pe lista UNESCO.

Dintre obiectivele ce se află pe teritoriul României, Apulum reprezintă cel mai important sit de epocă romană inclus pentru nominalizare, fiind cea mai întinsă conurbație din provincia Dacia și una dintre cele mai mari din Imperiul roman.

”Grupul nominalizat reunește mai multe părți componente care reflectă aspectele și dimensiunile militare, politice și civile ale anticului Apulum: castrul Legiunii a XIII-a Gemina, palatul guvernatorilor romani (praetorium consularis) și o importantă reședință privată (casa romană de tip Domus sau Domus I).

Siturile romane de la Alba Iulia reprezintă cele mai importante vestigii arheologice ale fostei provincii romane Dacia, făcând parte din sistemul graniței romane de vest, situate pe drumul imperial care străbătea provincia de la sud la nord”, afirmă arheologul Anca Timofan, de la Muzeul Unirii din Alba Iulia.

Potrivit documentaţiei, în întreaga Românie se cunosc în total peste 70 de castre, 50 de mici fortificaţii și mai mult de 150 de turnuri construite la graniţa de nord a Imperiului Roman, denumită în termeni de specialitate ”limes”. Sunt situate pe teritoriul a 20 de judeţe din Transilvania, Oltenia şi Banat, zone care au fost stăpânite de romani în urmă cu 2000 de ani. În total, au fost luate în considerare un număr de 350 de situri arheologice, dintre care 277 au fost incluse pe listă.

Nominalizarea Frontierelor Imperiului Roman – DACIA reprezintă cea mai complexă propunere pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO făcută de România până în prezent. Obiectivele istorice sunt distribuite pe o lungime de peste 1.000 km, în 16 județe și 123 de unități administrativ-teritoriale.

Nominalizarea a fost inițiată în continuarea altor situri din Europa deja incluse în Lista Patrimoniului Mondial, legate de Frontierele Imperiului Roman.

