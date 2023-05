Înălţarea Domnului: De ce este bine să porți asupra ta frunze de nuc și leuștean. Tradiţii şi superstiţii la 40 de zile de la Înviere

Mesaje de Ziua Copilului 2023 • Sms -uri pentru 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie • Cele mai frumoase mesaje de ”la mulți ani” de ziua copilului meu • Mesaje de la bunici pentru nepoți.

1 Iunie este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi aprecierea noastră. Aceasta zi este de obicei sărbătorita cu petreceri, diverse spectacole dedicate copiilor sau cu reuniuni în aer liber ale familiilor, toate acestea dedicate micuţilor. Pentru a aduce zâmbetul pe buzele celor dragi pe care îi consideri copii, trimite-le un mesaj, un SMS, o felicitare, din cele de mai jos.

Mesaje de 1 iunie

Copilăria, mai întotdeauna trezeşte în sufletul nostru un sentiment de melancolie, este vârsta la care mugurul omenesc de-abia se deschide la viaţa şi visează gingaş. Copiii, atât de uşor de iubit! Un zâmbet curat şi strălucitor, manuţe pline de iubire!

1 Iunie este ziua ta si a tuturor copiilor. Sa fiţi sănătoşi şi mereu cu zâmbetul pe buze. Sa va bucuraţi şi sa creşteţi frumos. La mulţi ani!

Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa. Sa ne bucuram de ea. La mulţi ani tuturor copiilor!

Copilăria e vârsta la care cea mai profunda bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plina de lumina si armonie. Să vă bucuraţi de ea, dragi copii! La multi ani de 1 Iunie!

Din suflet, pentru toţi copiii lumii, azi va dorim doar bucurii. La mulţi ani!

Dragi copii, sa păstraţi întotdeauna copilăria în suflet, ca o raza de lumina, si viaţa voastră va fi mult mai frumoasa. La mulţi ani!

La mulţi ani de Ziua Copilului! Sa te bucuri de toate minunile acestei lumi!

La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sănătoşi!

La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănătos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viaţa noastră a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag! Toate visele sa ti se îndeplineasca!

La mulţi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zâmbetul pe buze si viaţa voastră sa fie asemeni unui cer senin.

La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viaţa plina de bucurii, norocul sa te insoteasca si toate visele sa ti se îndeplinească!

Copilaria-i un zambet, un vis, e veselie, E pasarea ce-aluneca-n zare, Si-un gand pribeag de-o vesnicie. Copilaria-i o suava floare.

De-i senin sau nor afara, De e zi sau de e seara, Nu uita sa-ti amintesti, De frumoasele povesti, Eu va spun ca nu e greu, Si copil ramai mereu.

Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.

E primul si cel din urma cuvant. E tesuta-n aur si-n margaritate. Copilaria-i o adiere de vant.

Invata sa-ti traiesti copilaria, Caci ea se duce-asa rapid, De n-ai sa poti sa zici c-a fost frumoasa, Cand s-a pierdut in infinit.

Sa-ti pastrezi zambetul cald, sufletul pur si lumina in priviri ca in prima zi cand ai vazut chipul mamei. La multi ani copil frumos!

Veverita sprinteoara, da de veste iar in tara, Ca-n poiana cu izvoare, azi e zi de sarbatoare, Flori, gandaci si licurici, pasarele si pitici, Toti s-au pregatit de zor

Mesaje de ziua copilului • Urări de 1 iunie • Felicitări de 1 iunie

Viata este o flacara ce se stinge intotdeauna, dar recapata scantei de cate ori se naste un copil.

Păstrează pentru totdeauna in suflet copilul din tine; astfel, nu va fi niciodata prea tarziu sa ai parte de o copilărie fericita. La multi ani!

Pentru cea mai mare minune a vieţii mele, pentru puiuţul care mi-a adus nespuse bucurii, pentru fiecare zâmbet si fiecare îmbrăţişare îţi mulţumesc. La mulţi ani de Ziua Copilului!

Sa ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingas si viaţa fără griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala gingăşia din tine! La mulţi ani!

Sa ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit in ziua in care te-am adus pe lume. La mulţi ani!

Sa-ti păstrezi meu zâmbetul cald, sufletul pur si lumina din privire. La multi ani copile drag!

Sunt mandra ca eşti copilul meu, mi-ai luminat sufletul si viata din prima clipa in care te-am vazut. La multi ani, puiuţul meu drag!

Un copil e cea mai mare bogatie a unui om. Nu e miracol mare mare si bucurie mai frumoasa decat aceea de a avea un copil. Pentru toti copiii lumii, La multi ani de 1 Iunie!

Viata noastra ar fi pustie fara tine, intunecata fara lumina din ochii tai, trista fara zambetul tau, iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine. La multi ani!

Aşa eram eu la vârsta cea fericita si asa cred ca au fost toti copiii, de cand ii lumea si pamantul, măcar sa zică cine ce-a zice.

Sa nu uiţi niciodată de leapşa, de de-a v-aţi ascunselea ori de omul negru, de coatele julite si hainele vesnic murdare. Sa nu uiti de tine…

Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca. Si ce bucurie imensa! Asa ca nu uita sa te joci si sa le aminteşti si altora sa facă asta!

Unde parchez, unde lucrez, când ne intâlnim, de ce ai intarziat, cand e gata, penalizare, sunt obosit. Desigur, tu nu inţelegi nimic din toate astea pentru ca ai stiut sa te detasezi de lumea celor mari si sa păstrezi seninătatea copilăriei în viaţa ta.

1 Iunie este ziua ta. Eu ti-am dat viata, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Multi Ani si te iubesc mult!

La Mulţi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.

La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocolească! Toate visele sa ti se indeplineasca!

Astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-a schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!

La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag!

La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

In afara de asta nu uitaţi, copilul este bogăţia omului sărac!

La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor părintilor! Sa va bucurati de copiii voştri sănătoşi!

Mesaje de la mulți ani pentru copii din partea părinților, bunicilor, colegilor de clasă

-Astăzi, s-a ivit soarele de după nori și au cântat păsările melodii lor vesele pentru a vesti că tu ai zi de naștere! Te așteaptă un drum lung și dificil în viață, dar cel mai important e să crezi în tine și să știi că vei reuși, pentru că noi, părinții și prietenii tăi vom fi mereu alături!

-Privește spre cer! Fiecare stea reprezintă un copil. A ta este cea mai strălucitoare și frumoasă dintre toate, pentru că astăzi este ziua ta de naștere. Fie ca viața să-ți fie încălzită de lumina ei magică, strălucirea ei să-ți călăuzească calea, iar măreția stelei să îndepărteze toată tristețea. La mulți ani!

-Copil dulce, chiar dacă încă ești micuț, îți doresc să crești frumos, sănătos, inteligent, fericit, să-i bucuri pe mama și tata și întreaga lume. Să ai o copilărie frumoasă ca în povești, prieteni devotați, emoții plăcute și multe surpize care să-ți îndeplinească toate capriciile tale nevinovate.

Mesaje Scurte Pentru Copii

Un cuvânt plăcut adresat copilului de ziua de naștere îl va înveseli, iar dorințele sincere îl vor inspira și îi vor da încredere în sine. De aceea, nu ezitați să citiți aceste mesaje scurte pentru copii pentru o formulare cât mai potrivită.

-Copilul meu, azi ai o sărbătoare – ziua de naștere! Familia ta este mândră de tine, tu ești un soare frumos pentru noi. Cel mai dorit, drag și scump. Acum viața noastră nu este în zadar.

-Dragostea noastră micuță, te felicităm! Ești copilul pe care ni l-am dorit mereu. Ești cea mai bună! Crește cuminte și sănătoasă, sub ocrotirea Maicii Domnului!

-Felicitări, la mulți ani! Îți doresc fericire, bucurie! Să ai mulți prieteni, pentru a-ți face viața mai distractivă. Îți doresc zâmbete ca să alunge tristețea. Și soarele mereu să strălucească pentru tine. Faptul că te-ai născut – deja e o sărbătoare!

-Dragul nostru, vom fi mereu alături de tine! Împreună vom trece peste toate greutățile. Suntem foarte fericiți că ne-ai ales pe noi ca părinți. La mulți ani!

-Puiule, ai mai crescut cu încă un an! Ai devenit nu doar mai în vârstă, dar și mai inteligent, mai dulce și mai frumos. Ești cea mai scumpă priveliște din ochii noștri. La mulți ani!

-Ca o prințesă, fii frumoasă și fericită! Mănâncă terci ca să crești, dar nu doar în corp, ci și în minte, suflet și faptă! Ești bucuria noastră!

-Crește sănătos și fericit, iubitule copil! Ia de la tata mintea și tăria, de la mama frumusețea și ingeniozitatea, iar de la bunici – înțelepciunea și răbdarea! Crește spre bucuria tuturor. La mulți ani!

-Felicitări! Ești sufletul nostru! Să crești inteligent, puternic, de succes și să ne aduci tuturor bucurie!

-Te iubim, copile! Fii amabil, inteligent, puternic și nu uita de poveștile copilăriei!

Mesaje de 1 iunie • Urări de 1 iunie • Felicitări de 1 iunie

-La mulți ani! Ura! Toată lumea îți aduce azi cadouri și flori. Să ai o zi cât mai fermecătoare și mai distractivă! Ești bucuria și grija noastră.

-Ziua ta de naștere este pentru a-ți spune: te vom lăsa să mergi pe drum singur, păzindu-te din spate. Vom crede în tine mereu și te vom aștepta întotdeauna. Pentru că te iubim!

-Micuțul nostru, vrem ca dorințele tale să se împlinească, să-ți găsești fericirea și pe calea vieții tale să nu plouă!

-La mulți ani! Ești cel mai scump din lume! Împreună cu tata îți dorim împlinirea viselor, multe jucării de pluș, multe mingi și dulciuri! Te iubim cel mai mult!

-La mulți ani, puiule! Crește și înflorește! În viață, îți dorim bucurie și fericire! Să ai tot ce poftești!

-Ziua de naștere este cea mai bună sărbătoare. Felicitări, odorașule! Fie ca visele tale să devină realitate – pentru asta te-ai născut!

-De ziua ta, băiatul meu, îți doresc întregul pământ – păduri, mări și oceane, țări exotice și insule nepopulate. Vreau să cucerești munții, dar oriunde nu te-ai duce, să nu uiți că acasă te așteaptă părinții tăi iubitori.

-A trecut încă un an și din nou vin oaspeții cu darurile mult așteptate. Îți dorim zâmbete și fericire, râsete și bucurie, prieteni credincioși și o cale directă, munți de ciocolată și toate celelalte dulciuri îți dorim să le găsești!

-Iepuras, la multi ani! Ai crescut foarte mare și vreau ca totul să fie bine la tine. Să ai mulți prieteni, multe jocuri, multe râsete. Glorie și succes în sportul pe care îl practici. Și multe urări de bine! Să știi că efortul tău te va ajuta în viață!

-La mulți ani! Ai devenit mai inteligent cu încă un an! Ai început să sari în sus, ai început să fugi departe. Te uiți cu atenție și îți cauți jucăriile. Ai început să mănânci mai bine, deci – ai crescut mare! Azi este sărbătoarea ta – la mulți ani, puiul meu!

-Azi e o zi minunată, mult așteptată – e ziua ta! Să porți în inimă numai bucurie și să ai în casă mai multă distracție. La mulți ani, fetiță dulce!