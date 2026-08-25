Noi înscrieri în programul Rabla Auto 2026, începând de astăzi. Preşedinte AFM: ,,Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari”

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că, începând de marți, de la ora 10:00, se redeschid înscrierile în programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele care nu au reușit să se înscrie în etapele anterioare.

„Vom redistribui sumele rămase disponibile. (…) Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari şi să susţinem în continuare înnoirea parcului auto din România, prin încurajarea achiziţiei de autovehicule mai puţin poluante şi mai eficiente”, afirmă preşedintele AFM, Florin Bănică. Pentru noile înscrieri va fi disponibilă suma totală de 93.737.000 de lei, scrie News.ro.

Începând de marţi, ora 10:00, persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior vor avea o nouă oportunitate de a solicita finanţare în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

Pentru noile înscrieri va fi disponibilă suma totală de 93.737.000 de lei, provenită din fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurşi toţi paşii procedurali prevăzuţi în cadrul programului.

„Aşa cum am anunţat încă de săptămâna trecută, începând de mâine (n.r. astăzi) vom redistribui sumele rămase disponibile în cadrul Programului Rabla Auto 2026. Este o nouă oportunitate pentru românii care nu au reuşit să se înscrie în etapa anterioară şi care doresc să beneficieze de sprijinul oferit prin acest program. Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari şi să susţinem în continuare înnoirea parcului auto din România, prin încurajarea achiziţiei de autovehicule mai puţin poluante şi mai eficiente.”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Suma de 93.737.000 de lei va fi redistribuită astfel:

70.312.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;

20.450.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

2.975.000 de lei pentru achiziţionarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice.

Sesiunea de înscriere va fi deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Înscrierea se realizează prin aplicaţia online disponibilă pe site-ul AFM: https://inscrierionline.afm.ro.

„Pentru înscrierile care încep în data de 25 august, ora 10:00, sunt valabile doar cererile de finanţare disponibile în aplicaţia informatică începând cu această dată şi oră, care trebuie descărcate, completate şi încărcate în aplicaţie la momentul depunerii”, precizează sursa citată.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Potrivit sursei citate, la finalizarea procesului de înscriere în program, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

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