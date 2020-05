Nicolae Carnat, despre experiența trăită în timpul pandemiei de coronavirus “Așteptarea a devenit istovitoare, e chiar un chin”, spune fotbalistul legitimat la Sepsi Sf. Gheorghe

Nicolae Carnat, atacantul în vârstă de 22 de ani originar din Mihalț, unul dintre cei mai promitățori tineri fotbaliști din Liga 1, a petrecut la Sfântu Gheorghe perioada de izolare impusă de pandemia de COVID-19.

În aceste aproape două luni petrecute departe de gazon pregătirea din punct de vedere fizic a avut trei forme: mai întâi, în primele două săptămâni, în mod individual, în apartament, sau alergări pe câmpuri sau în parcuri; apoi antrenamentele online organizate de club via Skype; iar de săptămâna trecută s-a ajuns la pregătire pe teren (câte trei jucători, prezenți la ore diferite la stadion, gata echipați, fără a intra în vestiar).

“Nu am ajuns deloc acasă, nu am vrut să vin, pentru a nu le pune în pericol sănătatea, fiind o familie numeroasă”, a spus Nicu Carnat, ce are în acest sezon 4 goluri și 6 pase decisive.

După un an 2019 considerat de talentatul jucător din Alba cel mai bun din carieră (convocat pentru lotul național Under 21), pandemia de COVID-19 a stopat brutal totul, data de 15 mai, legată de reluarea antrenamentelor, fiind privită drept una izbăvitoare. “Așteptarea a devenit istovitoare, chiar apăsătoare. Stilul de viață e altul, după ce s-a oprit totul dintr-o dată”, a precizat internaționalul de juniori.

*Pandemia, cu bune și rele

Legitimat la Sepsi Sf. Gheorghe din ianuarie 2019, Carnat și-a început cariera la Unirea Alba Iulia, unde a deslușit tainele “sportului rege” sub comanda antrenorului Vasile Ursu.

“Este foarte greu să stăm în casă în majoritatea timpului. Este dificil să nu te poți plimba pe afară, cu atât mai mult fără fotbal, parcă îmi lipsește ceva din viață, mi se pare că am pierdut ceva semnificativ”, a mai punctat jucătorul originar din Alba, ce susține că pademia l-a marcat din toate punctele de vedere, atât pozitiv, cât și negativ, o realizare a acestei perioade fiind faptul că a învățat lucruri noi, cum ar fi descoperirea pasiunii pentru gastronomie.

“Am învățat multe, cum să ne descurcăm, să fim responsabili și conștienți, să ne organizăm. Am realizat cât de importante sunt lucrurile mărunte, spre exemplu afecțiunea și prezența oamenilor dragi, am câștigat timp care mi-a permis să mă focusez pe anumite mijloace de dezvoltare personală. Pe de altă parte, atunci când s-a întrerupt fotbalul am simțit că mi s-a smuls o parte din mine, o parte cu care trăiesc de la vârsta de 8 ani. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că voi parcurge asemenea vremuri. Îi încurajez pe toți cititorii și iubitorii fotbalului să gândească pozitiv, iar atunci când restricțiile se vor ridica, să fie la fel de precauți ca pâna acum!”, a transmis Nicu Carnat.

Carnat mai are contract, din vară încă un sezon și jumătate cu formația din Covasna, care, lucru lăudabil, nu a tăiat salariile jucătorilor în această perioadă delicată, fotbaliștii încasându-și integral drepturile pentru luna martie. Jucătorul de profil ofensiv a marcat în trei rânduri în acest sezon, în 22 de apariții, ultima sa reușită fiind în februarie, în partida Astra Giurgiu – Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-2. Celelalte goluri au fost în prima parte a sezonului, în meciurile cu Viitorul Constanța (scor 2-2) și Hermannstadt (3-0), plus o reușită în Cupa României, împotriva Ripensiei Timișoara (scor 4-1, în “16”-imile de finală ale Cupei României).

Nicolae Carnat a plecat la o vârstă fragedă (11 ani) la Academia Hagi, iar la 16 ani a ajuns în Anglia, la Wolverhampton (unde a fost coleg cu Oaidă – FCSB). S-a mutat în Danemarca, la Esbjerg și a ales să revină în țară, în vara anului 2018, la Dunărea Călărași, cu care a și debutat pe prima scenă.

“Sunt optimist, întrucât nu putem aștepta la nesfârșit! Mi-aș dori ca fotbalul să înceapă, noi ca sportivi abia așteptăm momentul, și aș vrea, dacă e posibil, cu spectatori la meciuri, dacă este în regulă pentru toată lumea”, a încheiat Nicolae Carnat, fotbalistul prim-divizionarei “roș-albe”, cotat la 400.000 de euro pe site-ul de profil transfermarkt.de.