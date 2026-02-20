Actualitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

Ministrul Sănătății anunță control național fără precedent după ce un medic a fost surprins operând la privat în timpul programului de la stat: ,,Este o chestiune de respect față de pacient”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat public, pe Facebook, un control amplu, cu posibile modificări legislative, după apariția unui videoclip în care un medic angajat la un spital public apare operând într-o clinică privată, în timpul programului de lucru de la stat. Oficialul vorbește despre o problemă de principiu și respect față de pacient.

„De aproape șapte luni spun obsesiv, ferm, public și fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. Nu este o temă populistă. Este o chestiune de principiu, de lege și de respect față de pacient”, a transmis ministrul.

Cazul concret: concediu cerut în aceeași zi

Potrivit postării, pe pagina unei unități sanitare private a fost publicat un videoclip în care medicul explică faptul că, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală.

Ministrul a solicitat conducerii spitalului public situația concediilor pentru luna februarie. „Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam”, afirmă acesta, precizând că exista „o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12”, contrar legii, care prevede că zilele de concediu se cer cu cel puțin 15 zile în avans. În plus, solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS și nici aprobată de manager.

„Deci, solicitarea de concediu NU este validă”, a subliniat Rogobete.

În paralel, clinica privată a confirmat că medicul a efectuat două intervenții chirurgicale în acea zi, la 08:40 și la 12:45. Ministrul mai arată că activitatea acestuia la spitalul public, în 2025, indică „o medie de o intervenție chirurgicală pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate”.

Control amplu și posibile schimbări de lege

„Ca ministru al Sănătății, nu pot ignora aceste lucruri”, a transmis oficialul, anunțând că, de luni, Corpul de Control va merge la spitalul public pentru o anchetă privind respectarea programului de lucru.

Mai mult, acesta promite un demers mai larg: „Acest incident va genera un control național fără precedent, pe care mi-l asum public. Și da, va duce la modificări legislative semnificative”.

Ministrul insistă că nu este împotriva activității în sistemul privat, dar doar în afara orelor de program la stat. „Nu vreau să generalizez (…) în sistemul de sănătate există oameni excepționali care stau peste program (…) și pe care voi, cei care plecați și nu vă respectați programul de lucru, îi umiliți!”, a scris acesta.

Mesajul se încheie cu un argument legat de reforma sistemului: „Sper ca acum este limpede pentru toată lumea de ce insist pentru introducerea criteriilor de performanță și plata personalului medical în funcție de acestea”.

Postarea vine pe fondul dezbaterilor tot mai aprinse privind cumulul activității în public și privat și modul în care este respectat programul în spitalele de stat.

