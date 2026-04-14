Elevii din România se întorc mâine la școală: Când vor avea următoarele zile libere în 2026
Elevii din România se vor întoarce mâine, 15 aprilie 2026, la școală, după vacanța de Paște. Odată cu întoarcerea la cursuri, începe și ultimul modul al anului școlar.
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, ei vor avea cursuri până la vacanța de vară, care va începe pe 20 iunie. Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea parte de mini-vacanță.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie.
Pentru clasa a VIII-a anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie iar pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie.
Când vor avea elevii mini-vacanță
Ultimul modul vine și cu zile libere legale. Elevii nu vor face școală pe data de 1 mai, de Ziua Muncii, care pică într-o zi de vineri și care face punte cu weekendul.
De asemenea, elevii vor avea parte de încă un weekend prelungit în luna iunie. Ziua Copilului, sărbătorită pe data de 1 iunie, pică într-o zi de luni și va face legătura cu weekendul.
Structura anului școlar 2025–2026: cursuri și vacanțe
Anul școlar este împărțit în intervale de cursuri și intervale de vacanță, după cum urmează:
Perioade de cursuri:
8 septembrie – 24 octombrie 2025
3 noiembrie – 19 decembrie 2025
8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de decizia ISJ)
16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (în funcție de decizia ISJ)
15 aprilie – 19 iunie 2026
Vacanțele școlare:
Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
Vacanță mobilă (1 săptămână): între 9 februarie – 1 martie 2026 (stabilită de fiecare județ – vezi HARTA de mai jos)
Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026
Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ce se întâmplă dacă te tratezi cu ChatGPT și Gemini
Ce se întâmplă dacă te tratezi cu ChatGPT și Gemini Chatboţi precum ChatGPT şi Gemini vor da un diagnostic greşit şi vor duce pacienții pe o pistă greşită în cel puțin 40% dintre cazuri, inclusiv când au informații complete legate de o boală, iar rata de greșeală crește la peste 80% din cazuri atunci când […]
RCA 2026 | Prețurile asigurărilor auto au sărit în aer în România: Cât trebuie să plătească șoferii
Prețurile asigurărilor auto au sărit în aer în România: Cât trebuie să plătească șoferii Prețurile RCA au sărit în aeConcret, au crescut cu până la 20% în 2026 față de anul trecut. Potrivit datelor din piață, prețul mediu al unei polițe a ajuns la aproximativ 1.800 de lei pe an, în creștere cu 10-20% față […]
Schimbarea Guvernului maghiar va pune și mai multă presiune economică și socială pe țara noastră. Economist: „Vor fi și mai multe motive pentru investiții în Ungaria în detrimentul României”
Schimbarea Guvernului maghiar va pune și mai multă presiune economică și socială pe țara noastră. Economist: „Vor fi și mai multe motive pentru investiții în Ungaria în detrimentul României” „Vor fi și mai multe motive pentru investiții în Ungaria în detrimentul României. Schimbarea Guvernului în Ungaria va pune și mai multă presiune economică și socială […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță
Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță O autoutilitară de transport...
Curier Județean
15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat
Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar...
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
Opinii Comentarii
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...