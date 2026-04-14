Elevii din România se întorc mâine la școală: Când vor avea următoarele zile libere în 2026

Elevii din România se vor întoarce mâine, 15 aprilie 2026, la școală, după vacanța de Paște. Odată cu întoarcerea la cursuri, începe și ultimul modul al anului școlar.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, ei vor avea cursuri până la vacanța de vară, care va începe pe 20 iunie. Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea parte de mini-vacanță.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie.

Pentru clasa a VIII-a anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie iar pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie.

Când vor avea elevii mini-vacanță

Ultimul modul vine și cu zile libere legale. Elevii nu vor face școală pe data de 1 mai, de Ziua Muncii, care pică într-o zi de vineri și care face punte cu weekendul.

De asemenea, elevii vor avea parte de încă un weekend prelungit în luna iunie. Ziua Copilului, sărbătorită pe data de 1 iunie, pică într-o zi de luni și va face legătura cu weekendul.

Structura anului școlar 2025–2026: cursuri și vacanțe

Anul școlar este împărțit în intervale de cursuri și intervale de vacanță, după cum urmează:

Perioade de cursuri:

8 septembrie – 24 octombrie 2025

3 noiembrie – 19 decembrie 2025

8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de decizia ISJ)

16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (în funcție de decizia ISJ)

15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțele școlare:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanță mobilă (1 săptămână): între 9 februarie – 1 martie 2026 (stabilită de fiecare județ – vezi HARTA de mai jos)

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

