O profesoară care și-a început activitatea la Școala de Muzică din Alba Iulia s-a stins din viață. A susținut aproximativ 400 de concerte în țară și 35 în străinătate

Conf. univ. dr. Doina-Ana Haplea, cadru didactic al instituției și unul dintre oamenii care și-au dedicat mai multe decenii studiului, cercetării și promovării folclorului muzical românesc, s-a stins din viață, anunță Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Doina-Ana Haplea a absolvit Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, iar în 1973 și-a început cariera didactică, în calitate de profesoară de vioară la Școala de Muzică din Alba Iulia. Din 1991, parcursul său profesional a continuat în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a publicat următorul mesaj, pe o rețea de socializare:

,,A susținut aproximativ 400 de concerte în țară și 35 în străinătate, iar prin activitatea didactică a contribuit la formarea mai multor generații de studenți”

,,Ne luăm rămas-bun de la conf. univ. dr. Doina-Ana Haplea, cadru didactic al Academiei noastre și un nume dedicat, de-a lungul mai multor decenii, studiului, cercetării și transmiterii folclorului muzical românesc.

Absolventă a Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Doina-Ana Haplea și-a început activitatea didactică în anul 1973, ca profesoară de vioară la Școala de Muzică din Alba Iulia, iar din 1991 parcursul său profesional s-a legat de Academia noastră. A fost secretar muzical, apoi lector și conferențiar universitar, activând în domeniul folclorului și al interpretării instrumentale tradiționale.

Activitatea sa a reunit pedagogia, cercetarea etnomuzicologică și practica artistică, de la culegeri de folclor și restaurări sonore până la numeroase proiecte, cursuri și colaborări internaționale. Ca violonistă, a susținut aproximativ 400 de concerte în țară și 35 în străinătate, iar prin activitatea didactică a contribuit la formarea mai multor generații de studenți.

Rămân în urma sa cărțile și studiile dedicate folclorului muzical românesc, proiectele de cercetare, înregistrările și, mai ales, munca dusă mai departe de cei pe care i-a format.

Academia noastră transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o.”, se arată în mesajul publicat de Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”.

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