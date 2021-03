Mihaela Blaga (CSȘ Blaj) – aur și argint la Naționalele Under 18! Performanță de excepție a atletismului din “Mica Romă”!

Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ CS “Mica Romă” Blaj) a reușit rezultate extraordinare la Campionatele Naționale de atletism Under 18 (categoria sa de vârstă), unde a fost în două rânduri medaliată, cu aur în proba de 3000 metri și argint în proba de 1500 de metri.

Eleva reputatei Cristina Man a concurat la cel mai înalt nivel în ambele curse, reușind de fiecare dată să-și îmbunătățească recordul personal (PB) și adjudecându-și distincții prețioase, deși nu era cotată printre favorite! Rezultatele acestei veritabile speranțe a atletismului național, sportivă ce a împlinit 17 ani în 4 martie, au fost următoarele: *în proba de 1500 metri, vicecampioană națională (cu timpul 4:36.69); *în proba de 3000 metri, campioană națională (10:01.16). Demn de remarcat faptul că în acest an, Mihaela Blaga și-a corectat de trei ori cel mai bun rezultat în proba de 3000 metri.

“Sunt rezultate care încununează un sezon de sală bun al sportivei mele. Deși nu era cotată cu șanse mari pentru obținerea titlului de campioană națională, printr-o tactică bună și cu multă voință din partea ei am reușit să obținem locul întâi deși am avut adversare puternice, cu multă experiență. O felicit din suflet pe Mihaela, un sportiv exemplar, cu o putere de muncă extraordinară. Urmează o perioadă de refacere, după care o să începem pregătirea pentru sezonul de aer liber unde avem ca obiectiv participarea la Campionatele Europene Under 18 din luna august, în Italia, la Rieti, în proba de 2000 metri obstacole. Tot ce ne dorim este sănătate și liniște pentru a ne putea concentra la maxim”, a menționat Cristina Man.

În 2021, Mihaela Blaga (junioară 2) a terminat pe locul al 4-lea în proba de 3000 metri, la naționalele Under 20 (juniori 1), iar la întrecerea seniorilor s-a clast pe locul 8 (5 la tineret)

Alte rezultate: *Bianca Macarei (CS Orășenesc Cugir) – locul 28 în proba de 400 metri (timpul 68.10) și locul 21 în proba de 800 metri (2:46.05); *Sorina Adelina Oniga (CS Orășenesc Cugir) – locul 40 în proba de 400 metri (77.01); *Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul 11 în proba de 800 metri (timpul 2:30.04), nu a terminat proba de 1500 metri; *Corina Elena Mataca (CSO Cugir) – locul 24 în proba de 800 metri (2:56.99), nu a terminat proba de 1500 metri; *Antonio Gabriel Maier (LPS Alba Iulia) – locul 20 în proba de 800 metri (2:16.03); *David George Cozma (CSȘ Blaj) – locul 21 în proba de 800 metri (2:16.44); *Virgil Mihai Wainberg Drăghiciu (LPS Alba Iulia) – locul 30 în proba de 800 metri (2:25.59); *Alexandra Maria Hudea (CSȘ Mediaș/ “Mica Romă” Blaj) – locul șase în proba de 1500 metri (4:49.65); *Octavian Marius Răduleț (CSO Cugir) – locul 19 în proba de 1500 metri (5:06.21), locul 10 în proba de 3000 metri (10:49.35).