Miercuri, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni, bătălia decisivă! Deplasări pentru Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia

Volei Alba Blaj, campioana en-titre a României, conduce cu 2-0 la “general” în finala Diviziei A1 și mai are nevoie de o victorie în următoarele 3 confruntări pentru a se încorona iar, pentru al doilea an consecutiv.

Deținătoarea titlului are oportunitatea să-și realizeze obiectivul în aceste două întâlniri, miercuri și joi la Târgoviște, de la ora 17.00, pe TVR 3, pentru a-și adjudeca al 7-lea titlu național din 9 ani. Dacă mai e nevoie, duminică, 7 mai, este prevăzut al 5-lea duel, în cazul în care CSM Târgoviște reușește să se impună în ambele confruntări prevăzute pe teren propriu.

La Blaj, în Sala “Timotei Cipariu”, a fost 3-0 și 3-2 (a doua confruntare, un veritabil “roller coaster”), iar echipa din “Mica Romă”, chiar fără vedeta Victoriia Russu – indisponibilă, a legat 4 succese consecutive împotriva rivalei, în calcule fiind și jocurile din semifinalele Cupei CEV, din luna martie (3-0 lângă Turnul Chindiei, în 15 martie, respectiv 3-1 la Tg. Mureș, în retur, în 23).

“Meciul doi a fost foarte, foarte greu, dar și foarte important. Am câștigat și mai avem încă un pas până la titlu, ne pregătim pentru următorul meci și ne dorim să câștigăm finala cu 3-0. Nu este gata până la sfârșit! Echipa a arătat caracter în aceste două întâlniri, în primul set al întâlnirii de vineri am revenit de la 20-23, iar în meciul de sâmbătă, în setul trei, am revenit de la 19-24 și asta a fost foarte important pentru că așa se câștigă finalele. Sunt foarte mulțumit și fericit, am făcut multe greșeli, dar la sfârșit caracterele au decis soarta jocului”, a transmis antrenorul Stevan Ljubičić după primele două dispute