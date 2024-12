VIDEO | Într-un sat din județul Alba, Moș Crăciun vine la fiecare copilaș: Un tânăr și-a licitat porumbeii și a pregătit peste 200 de daruri pe care le duce celor mici cu căruțele trase de cai

Într-un sat din județul Alba, Moș Crăciun vine la fiecare copilaș: Un tânăr și-a licitat porumbeii și a pregătit peste 200 de daruri pe care le duce celor mici cu căruțele trase de cai

Într-un sat din județul Alba, Moș Crăciun vine la fiecare copilaș, prin intermediul unui tânăr care și-a licitat porumbeii și a pregătit peste 200 de daruri pe care le duce celor mici cu căruțele trase de cai.

În satul Săliștea din județul Alba, Moș Crăciun nu uită în nici un an de vreun copilaș. Ajutorul de nădejde al bătrânelului cu barbă albă este Claudiu Petruț, care an de an, începând din luna noiembrie, se pregătește temeinic pentru cel mai așteptat moment al anului, sosirea moșului.

Pentru tânărul din Săliștea e deja tradiție ca zilele dinaintea Crăciunului să și le petreacă printre copii, cu sacul plin de cadouri. Claudiu nu uită pe nimeni, iar caruțele trase de cai, încărcate cu pachete, trec pe la fiecare casă unde se află copii.

De la sfârșitul lunii noiembrie, Claudiu organizează licitații de porumbei, iar cu banii strânși cumpără cele necesare pentru darurile de Crăciun ale copiilor. Cu câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, pungile cu cadouri sunt încărcate în caruțele trase de cai, iar Moșul cutreieră străzile din sat în căutarea prichindeilor.

Moș Crăciun și ajutoarele lui au purces la drum duminică, în jurul orei 13.00, pentru a ajunge la toți copiii înainte de căderea nopții: ”Astăzi vine Moș Crăciun la toți copii din comunitate. Mergem cu trăsurile cu caii la toți copiii și la final ajungem la Târgul de Crăciun unde sunt alte multe surprize și vine alt Moș”, a transmis Claudiu Petruț.

Tot datorită tânărului, o familie cu mulți copii din Zlatna își vede împlinit visul de a avea o locuință. Construcția casei este pe ultima sută de metri, Claudiu participând și lucrând cot la cot în fiecare etapa a proiectului pentru ca copilașii pe care i-a cunoscut anul trecut să trăiască în condiții decente.

Acțiunile caritabile organizate de tânărul din Săliștea se desfășoară pe tot parcursul anului, acesta regăsindu-se în bucuria copiilor pe care îi ajută. Deși viața la pus și pe el la încercări grele, Claudiu nu s-a dat bătut și a reușit de fiecare dată să ”renască din propria cenușă” și încearcă să ofere și celorlalți ajutor și un strop de speranță.

