VIDEO | Un spaniol stabilit în județul Alba a deschis la Șpălnaca o fabrică unde produce ”Pedro” – cidru artizanal sec. Merele sunt cultivate în livada proprie, certificată ecologic

Un spaniol stabilit în județul Alba a deschis la Șpălnaca o fabrică unde produce ”Pedro” – cidru artizanal sec. Merele sunt cultivate în livada proprie, certificată ecologic

Pedro, un bărbat de origine spaniolă, s-a stabilit în urmă cu câțiva ani în România, în comuna Hopârta, la Șpălnaca mai exact, în județul Alba, unde a pus bazele unei fabrici și produce cidru artizanal sec, o băutură care îi poartă numele.

Ani de zile a durat până bărbatul a reușit, probă după probă, să ajungă la calitatea dorită pentru băutura pe care o produce în fabrica de la Șpălnaca. După o perioadă lungă de cercetări, Pedro a ales merele cele mai potrivite pentru un cidru de calitate: ”A fost nevoie să mergem în Apuseni și din vorbă în vorbă am ajuns la Lupșa. Am găsit acolo merele, le-am analizat, mi-au plăcut, am reușit să le altoim și să avem mere autohtone, potrivite pentru cidru. Acum le creștem în livada proprie, certificată ecologic”, a declarat pentru ziarulunirea.ro producătorul.

După cinci ani de cercetare, producătorul de cidru a hotărât că este momentul să și îmbutelieze. Întregul proces se desfășoară în fabrica din Șpălnaca, care se compune dintr-un spațiu închis de 200 mp, care adăpostește presa pneumatică, precum și rezervoarele și sistemele de filtrare și îmbuteliere. Suprafața exterioară a fabricii este de 800 mp. Întreg procesul de producere a cidrului este artizanal, se folosesc doar mere, fiind necesare aproximativ 10 fructe pentru a face un litru de băutură.

În livada de la Șpălnaca sunt cultivate 23 de soiuri diferite, iar pentru prepararea cidrului trebuie ca soiul să aibă o aciditate foarte mare, fiind nevoie atât de mere acre, cât și de mere dulci.

Cu toate că merele cresc peste tot în lume, Pedro spune că merii au nevoie de 900 de ore cu temperaturi sub zero grade Celsius: ”Le place o iarnă rece, așa cum e la noi. În Transilvania condițiile climatologice condițiile sunt foarte bune pentru creșterea merilor.”

Cidrul lui Pedro este produs după o rețetă personală, pe care a dezvoltat-o în decursul celor 5 ani de cercetări, în care a combinat diferite soiuri de mere și, binențeles cu ajutorul specialiștilor din Spania.

Una din problemele de care s-a lovit producătorul este cea a forței de muncă din România: ”E greu, dar ne descurcăm, ne-a obișnuit în cinci ani de zile și reușim să facem față.”

Bărbatul a ajuns în România prima dată în urma unei invitații, ca turist, în concediu: ”Îmi place tare țara, oamenii, îmi plac tare tradițiile. Mâncarea în România este sănătoasă, naturală, are gustul foarte intens. Așa m-am hotărât să mă mut în România și să fac cidru în România”, povestește spaniolul.

Bărbatul mărturisește că oamenii din zonă au fost la început surprinși că un străin a venit în România să investească, dar le-a demonstrat în timp că dacă pui pasiune, multă perseverență și răbdare, poți reuși: ”O afacere nu se face doar așa, de la noapte la zi, e nevoie de ani de muncă dacă vrei un produs competitiv, cu care să poți să ieși pe piața locală, națională și de ce nu, internațională”.

Cidrul artizanal sec produs la Șpălnaca a fost prezentat în luna septembrie la târgurile locale și urmează să fie comercializat în câteva restaurante din zonă, iar mai departe poate și în alte țări. Produsul poate fi cumpărat de asemenea din magazinele cu specific naturist din Alba Iulia.

Primele persoane care au gustat cidrul au fost chiar membrii familiei lui Pedro, veniți de la Madrid în România în primăvara acestui an să îl viziteze și să cunoască România: ”Surorile mele, cumnatele și nepoțelele au fost în România, iar pentru mine a fost o bucurie imensă că au gustat cidrul Pedro.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI