Mesaje de 1 martie, Mărțisor 2025. Ce sms-uri, felicitări şi urări puteţi trimite cu ocazia venirii primăverii?

Venirea primăverii este un bun prilej de a le trimite celor dragi un mesaj, o felicitare de 1 martie sau o urare cât mai prietenoasă. Pe lângă tradiţionalul mărţişor considerăm că un mesaj poate aduce primăvara în sufletele celor dragi.

MESAJE ŞI URĂRI prin SMS și felicitări de 1 Martie

As vrea ca acest mărţişor, împreună cu primii ghiocei si primele randunele care vestesc regenerarea naturii, sa fie si un simbol al înălţării sufletelor noastre. Fie ca aceasta primavara sa îţi aducă noi speranţe si pace in suflet, gingaşie si dragoste, putere si multe realizari.

MESAJE de primăvară: Primăvara aceasta să fie ca zâmbetul, bunătatea şi optimismul tău! O primăvară fericită!

MESAJE DE 1 MARTIE: Un mărţişor plin de speranţa cu o primăvara verde si cu mult soare!

Un mic mărţişor şi un ghiocel îţi dăruiesc, ca să ştii că a venit primăvara. E timpul să zâmbeşti!

: Zâmbetul sa-ti fie mereu blând precum soarele primaverii. Inima sa-ti tresară mereu de bucurie la vederea primului ghiocel. Iar minunea renasterii naturii sa-ti aduca aminte ca întotdeauna mai exista o speranţa. O primăvara ca-n povesti!

O primăvară plină de energie, entuziasm şi bucurii!

Martie sa-ti aducă soare, zâmbete, copilarie si dulci soapte… de iubire!

Ghiocei sa-ti rasara in suflet si sa-ti umple inima de bucurie si fericire!

O primăvara superba, bucuria şi speranţa sa danuiasca in sufletul tau!

Primă vara să-ţi aducă un mărţişor norocos, raze de iubire şi calde adieri de fericire!

Sa-ti intre primăvara in suflet/ Si sa-ti dea aripi sa zbori/ Si in inima lumina si credinţa-n viitor!

Primăvara este anotimpul renaşterii, al învierii la viaţă. Vă doresc să aveţi o primăvară minunată, plină de dragoste şi realizări!

Un buchet de ghiocei şi o primăvară superbă pentru o persoană mai specială decât toate anotimpurile!

MESAJE de primăvară: Primăvara sa-ti aducă soare, zâmbete, copilarie si dulci soapte de…iubire!

MESAJE DE 1 MARTIE Flori de primăvara să-ti mângaie sufletul si sa-ti aduca soapte dulci de iubire si clipe de fericire!

Un marţisor virtual doar pentru tine alături de toate urările mele de bine!

Un buchet de ganduri bune, un amalgam de sentimente frumoase si o grămada de îmbrătisari… special pentru tine! La multi ani de 1 Martie!

Primăvara să îţi aducă un mărţişor de sănatate, un ghiocel de noroc, o adiere caldă de fericire, un nor de iubire şi un soare strălucitor asemeni sufletului tău.

Anotimpurile vin şi trec, dar fiecare om păstrează în sufletul său un anotimp. Încearcă să păstrezi primăvara!

Sufletul sa-ti vibreze in acordurile bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si împlinita!

Firul alb e sănătate iar cel roşu, prosperitate. Amândouă, împreună, formează o cunună de succes şi voie bună.

Miracolul renaşterii sa se implineasca si in sufletul tau, iar dragostea de viata sa-ti bucure sufletul!

De sub zăpadă a răsărit un ghiocel şi mi-a şoptit ceva la ureche: A sosit primăvara!

Puritatea si candoarea acestei primăveri sa-ti inspire simfonia bucuriei si fericirii!

Un buchet de ghiocei si o primavara superba pentru o persoana mai specială decât toate anotimpurile!

Primeşte primăvara în viaţă şi în suflet… deschide-ţi aripile şi încearcă să zbori… inchide ochii şi încearcă să visezi… nu-i aşa că e minunat?

MESAJ DE 1 MARTIE

Natura a împletit din flori şi din raze de soare mărţişorul fericirii, pentru ca eu să ţi-l pot oferi azi împreună cu toată dragostea mea.

1 Martie reprezintă începutul primăverii, anotimpul iubirii. Sa te indrăgosteşti paşind prin raze, culegând ghiocei si impartind zambete…

Fie ca acest mărţisor să ne aducă liniştea şi fericirea de care avem nevoie toţi şi iubirea să ne îmbrăţişeze sufletul.

Sa ramai mereu ca o primăvara, ca o ciocarlie in inaltul cerului, ca o lacramioara…

Bucuraţi-vă de soare, bucuraţi-vă de ghiocei, bucuraţi-vă de frumoasele zile ale primăverii şi primiţi cu drag mărţişorul în sufletele voastre!

Toate florile din lume pentru primăvara mea!

Cu ocazia sosirii primaverii va urez o primavara plina de fericire, dragoste si binecuvântari!

Iti doresc o primvara frumoasa si senina ca sufletul tau minunat!

Intr-o zi cu soare in care miroase a sărbatoare, iti dau si eu mesaje primavaratice cu arome de martisoare si iti urez: „O primavara ca-n povesti!”

In aceasta zi de primăvara, cand toate florile zambesc pentru tine, primeste-n dar acest martisor alaturi de urarile mele de bine!

Iţi doresc sa ai gingasia lacramioarelor, parfumul toporasilor, prospetimea zambilelor si puterea ghiocelului care razbate prin pamantul inghetat. La multi ani si o primavara minunata!

Un fir rosu, altul alb/ Anotimpuri se despart,/Primavara iarasi vine/ De la mine, numai bine!

Parfumul florilor de primăvara, roua diminetilor calde, adierea zefirului din cel mai frumos anotimp, toate acestea sa-si găseasca locul in sufletul tau.

Primăvara să îţi aduca un martisor de sanatate, un ghiocel de noroc, o adiere calda de fericire, un norisor de iubire si un soare stralucitor asemeni sufletului tau.

Lasă să-ţi picure in suflet inca o primavara, las-o sa-ti cuprinda obrajii si sa-ti invaluie inima; dansează cu ea in lumina soarelui si las-o sa-ti umple bratele cu flori si iubire.

Viata, lumina, caldură… parfumul de fericire este esenta primaverii, iar martisorul simbolul ei. Iti doresc ca razele soarelui somnoros sa-ti deschida petalele sufletului asemeni ghiocelului odata cu sosirea primăverii!

Fie ca aceasta primăvara sa-ti aduca sanatate si noroc, soarele sa-ti lumineze sufletul si calea, sa ai parte numai de bucurii, întelegere, armonie si pace.

Ghioceii timpurii, mangaierile calde ale soarelui, albastrul senin al cerului, mirosul tare de verde crud, toate ne readuc speranta optimismul, credinta in mai bine si spor in toate. E timpul sa lasam grijile deoparte si sa însufleţim noi planuri, vise si idealuri!

Fie ca puritatea si candoarea acestei primaveri sa va inspire simfonia bucuriei si fericirii, a speranţei si optimismului, a credintei in mai bine si in toate!

Martie să-ți aducă soare, zâmbete, copilarie si dulci soapte… de iubire! Ghiocei sa-ti rasara in suflet si sa-ti umple inima de bucurie si fericire!

Flori de primavara sa-ti mangaie sufletul si sa-ti aduca soapte dulci de iubire si clipe de fericire! La multi ani de mărțișor!

Firul alb e sănătate, Cel roșu, posperitate. Amândouă, împreună, Formează o cununa de succes si voie bună. Îți doresc un 1 Martie fericit si o primăvara care să îți înflorească întregul an.

Pentru o primavară însorită și plină de bucurii, împreună cu un gând curat!

Un buchet de ganduri bune, un amalgam de sentimente frumoase si o grămada de îmbrățișări… special pentru tine!

La mulți ani de 1 Martie! Fie ca acest mărțișor să ne aducă liniștea și fericirea de care avem nevoie toti și ca iubirea să ne îmbrățișeze sufletul.

Un buchet de ghiocei şi o primăvară superbă pentru o persoană/colegă deosebită!

1 Martie lin coboară, Pe aripi de primavara, Si va duce în zbor, ușor, Un martisor. Lumina, viata și mult dor să primiți de Mărtișor!

Primeşte primăvara în viaţă şi în suflet… deschide-ţi aripile şi încearcă să zbori… inchide ochii şi încearcă să visezi… nu-i aşa că e minunat?

Bucuraţi-vă de soare, bucuraţi-vă de ghiocei, bucuraţi-vă de frumoasele zile ale primăverii şi primiţi cu drag mărţişorul în sufletele voastre!

Viața, lumina, căldura… parfumul de fericire este esența primăverii, iar Mărțișorul simbolul ei. Îți doresc ca razele soarelui somnoros să-ți deschidă petalele sufletului asemeni ghiocelului odata cu sosirea primăverii!

Din departari, pe aripi nestiute, Purtat de-un dulce si mirific dor, In cea mai minunata primavara Se-ndreapta catre tine un martisor.

Mesaje de Mărțișor haioase. Texte amuzante și hazlii pe care le poți trimite de 1 Martie

Martie cel călător/ Îţi trimite-un mărţişor/ Nu e lucru de valoare/ Dar atenţia e mare!

Acum mi-e uşor să-ţi dau un mesaj sms si să-ţi iau un mărţişor să sărbătorim venirea primăverii, nu am uitat nici până acum că cel mai greu mi-a fost în 1990 când ţi-am luat mărţişorul printre gaza lacrimogene…ca toţi minerii.

Ani frumoşi sa-ti vina-n cale! Sănătate si… parale!

Ştiu că nu ţi-am luat mărţişor şi am fost un mare ţăran şi mai ştiu ca eşti cea mai frumoasa femeie din spaţiul sud-est european.

Suntem veriga firului de aţă

A fiecărui lanţ făcut din doi,

E greu cu noi, femeile, în viaţă,

Dar e şi imposibil fără noi.

Cu drag de mărţişor, primeşte primavara in sufletul tau, si fie ca acest anotimp sa îţi aducă în viaţa ta împlinire si noroc, fericire si iubire si nu in ultimul rand caldura sufletescă de la cei dragi. Îţi doresc o primăvara frumoasa!

Chiar daca uneori taranul roman isi bate femeia de-o snopeste, de 1 Martie nu uită de Marţişor… ca aşa e romaneste.

Atunci când popoarele migratoare veneau cu ganduri cotropitoare peste acest minunat popor, noi le dădeam mărţişoare… pentru ca asa-i romanul, primitor.

Sunt veteran în Legiunea Străina si am luptat 4 ani ca mercenar in Afghanistan, cea mai grea batalie pentru mine rămâne săptămâna dintre 1 si 8 Martie… asa se intampla in fiecare an.

Stiu ca era mai frumos sa-ti iau un mărţişor decat sa-ti dau un mesaj pe telefon, dar intelege-ma si pe mine, sunt un fel de Eminescu si trăiesc numai prin rime.

La mulţi ani, mama! Esti minunata si vreau sa impart cu tine ce am mai de preţ. Iată de ce m-am gândit sa-ti trimit copiii vreo luna.

