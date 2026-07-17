Măsuri de protecție pentru adolescenți: Părinții vor primi noi alerte de la Instagram, pentru o imagine mai clară asupra modului în care copiii își folosesc conturile

Meta introduce noi funcții prin care părinții vor avea o imagine mai clară asupra modului în care copiii folosesc Instagram. Compania spune că scopul este creșterea transparenței și oferirea unor instrumente mai eficiente de control parental, într-un moment în care presiunea autorităților asupra rețelelor sociale este tot mai mare.

Potrivit Meta, părinții vor putea primi notificări atunci când adolescenții modifică preferințele de conținut care influențează algoritmul Instagram. În plus, toate instrumentele de control parental pentru Instagram, Facebook, Messenger și Meta Horizon vor fi reunite într-un singur centru de administrare.

Ce se schimbă pentru adolescenți și părinți

Noua funcție nu înseamnă că părinții vor vedea mesajele private sau fiecare activitate desfășurată de copii pe Instagram. În schimb, vor fi informați atunci când adolescenții schimbă interesele folosite de algoritm pentru recomandarea conținutului.

Meta spune că această măsură îi ajută pe părinți să înțeleagă mai bine ce tip de conținut este recomandat copiilor lor și să poarte discuții despre siguranța online, fără a transforma aplicația într-un instrument de supraveghere permanentă.

Noi am mai scris despre presiunile Uniunii Europene asupra Meta pentru funcțiile considerate că pot crea dependență, iar noile măsuri vin într-un context în care compania încearcă să demonstreze că protejarea minorilor a devenit o prioritate.

Meta încearcă să răspundă criticilor

Compania se confruntă de mai mulți ani cu presiuni venite atât din partea autorităților europene, cât și din Statele Unite, unde este acuzată că nu face suficient pentru protejarea adolescenților.

În ultimii ani au fost introduse conturile speciale pentru minori, limite privind cine îi poate contacta, restricții pentru conținutul sensibil și instrumente de control parental. Acum, Meta merge mai departe și încearcă să ofere părinților o imagine mai clară asupra modului în care funcționează algoritmii.

Noi am explicat și cum Instagram și Facebook sunt obligate să renunțe la o parte dintre funcțiile considerate addictive, iar această actualizare pare să facă parte din aceeași strategie de a reduce criticile privind impactul platformelor asupra tinerilor.

Meta susține că noile funcții vor începe să fie disponibile treptat în perioada următoare. Rămâne însă de văzut dacă acestea vor fi suficiente pentru a convinge autoritățile că rețelele sociale oferă un mediu mai sigur pentru adolescenți sau dacă vor urma reguli și mai stricte.

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