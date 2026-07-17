Măsuri de protecție pentru adolescenți: Părinții vor primi noi alerte de la Instagram, pentru o imagine mai clară asupra modului în care copiii își folosesc conturile
Măsuri de protecție pentru adolescenți: Părinții vor primi noi alerte de la Instagram, pentru o imagine mai clară asupra modului în care copiii își folosesc conturile
Meta introduce noi funcții prin care părinții vor avea o imagine mai clară asupra modului în care copiii folosesc Instagram. Compania spune că scopul este creșterea transparenței și oferirea unor instrumente mai eficiente de control parental, într-un moment în care presiunea autorităților asupra rețelelor sociale este tot mai mare.
Potrivit Meta, părinții vor putea primi notificări atunci când adolescenții modifică preferințele de conținut care influențează algoritmul Instagram. În plus, toate instrumentele de control parental pentru Instagram, Facebook, Messenger și Meta Horizon vor fi reunite într-un singur centru de administrare.
Ce se schimbă pentru adolescenți și părinți
Noua funcție nu înseamnă că părinții vor vedea mesajele private sau fiecare activitate desfășurată de copii pe Instagram. În schimb, vor fi informați atunci când adolescenții schimbă interesele folosite de algoritm pentru recomandarea conținutului.
Meta spune că această măsură îi ajută pe părinți să înțeleagă mai bine ce tip de conținut este recomandat copiilor lor și să poarte discuții despre siguranța online, fără a transforma aplicația într-un instrument de supraveghere permanentă.
Noi am mai scris despre presiunile Uniunii Europene asupra Meta pentru funcțiile considerate că pot crea dependență, iar noile măsuri vin într-un context în care compania încearcă să demonstreze că protejarea minorilor a devenit o prioritate.
Meta încearcă să răspundă criticilor
Compania se confruntă de mai mulți ani cu presiuni venite atât din partea autorităților europene, cât și din Statele Unite, unde este acuzată că nu face suficient pentru protejarea adolescenților.
În ultimii ani au fost introduse conturile speciale pentru minori, limite privind cine îi poate contacta, restricții pentru conținutul sensibil și instrumente de control parental. Acum, Meta merge mai departe și încearcă să ofere părinților o imagine mai clară asupra modului în care funcționează algoritmii.
Noi am explicat și cum Instagram și Facebook sunt obligate să renunțe la o parte dintre funcțiile considerate addictive, iar această actualizare pare să facă parte din aceeași strategie de a reduce criticile privind impactul platformelor asupra tinerilor.
Meta susține că noile funcții vor începe să fie disponibile treptat în perioada următoare. Rămâne însă de văzut dacă acestea vor fi suficiente pentru a convinge autoritățile că rețelele sociale oferă un mediu mai sigur pentru adolescenți sau dacă vor urma reguli și mai stricte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Radu Georgescu, despre economia României: ,,Dacă eram la tenis, țara noastră în 2026 a reușit „Marele Șlem”
Radu Georgescu, despre economia României: ,,Dacă eram la tenis, țara noastră în 2026 a reușit „Marele Șlem” De aproximativ 10 luni, România domină detașat primul loc în toate rapoartele economice publicate de Eurostat (Comisia Europeană), scrie economistul Radu Georgescu pe Facebook. Prăpastia economică care a apărut între Romania și restul țărilor europene este atât de […]
Proiectul noii Legi a salarizării a fost modificat: Sporuri dublate, reguli noi pentru salarii și creșteri eșalonate până în 2031 pentru demnitari
Proiectul noii Legi a salarizării a fost modificat: Sporuri dublate, reguli noi pentru salarii și creșteri eșalonate până în 2031 pentru demnitari Noul proiect al Legii salarizării unitare aduce o serie de modificări importante față de varianta anterioară, prezentată de Ministerul Muncii. Printre cele mai importante schimbări se numără majorarea sporului acordat aleșilor locali implicați […]
20 iulie 2026 | Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului
Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului Distribuție Energie Electrică Romania – DEER informează utilizatorii că, luni, 20 iulie 2026, Centrele de Relații cu Utilizatorii din arealul de activitate al companiei vor fi deschise și vor funcționa conform programului obișnuit, pentru a asigura continuitatea serviciilor. Având în vedere […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Măsuri de protecție pentru adolescenți: Părinții vor primi noi alerte de la Instagram, pentru o imagine mai clară asupra modului în care copiii își folosesc conturile
Măsuri de protecție pentru adolescenți: Părinții vor primi noi alerte de la Instagram, pentru o imagine mai clară asupra modului...
Radu Georgescu, despre economia României: ,,Dacă eram la tenis, țara noastră în 2026 a reușit „Marele Șlem”
Radu Georgescu, despre economia României: ,,Dacă eram la tenis, țara noastră în 2026 a reușit „Marele Șlem” De aproximativ 10...
Știrea Zilei
VIDEO | Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă nu vor fi folosite, vom cere banii înapoi”
Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă...
VIDEO | Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate
Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor...
Curier Județean
A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată. Procesul, pe cale să înceapă la Judecătoria Blaj
A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată. Procesul, pe cale să înceapă la Judecătoria Blaj Un bărbat trimis în judecată...
Incendiu la o combină agricolă din Cergăul Mic. Intervin pompierii din Blaj
Incendiu la o combină agricolă din Cergăul Mic. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit vienri seara, în jurul...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
Opinii Comentarii
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...