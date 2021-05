Masorul Vali Ciofu (Ocna Mureș), triplă în Emiratele Arabe Unite! Ultimele două trofee: Cupa Ligii și Cupa Președintelui

Pentru Vali Ciofu, masorul din Ocna Mureș ce muncește de aproape 20 de ani în fotbalul din Emiratele Arabe Unite, acest sezon a fost unul de vis, Shabab Al-Ahli Dubai, echipa la care activează, cucerind trei din cele patru trofee interne.

În ianuarie a dat lovitura în Supercupa Emiratelor Arabe Unite (1-0 în finală cu campioana Sarjah), urmând, la începutul lunii aprilie UAE League Cup, după un ultim act decis la loviturile de departajare cu Al Nasr (5-4, 0-0 după timpul regulamentar). Zilele trecute “The Red Knights” (“cavalerii roșii”) și-au adjudecat și Cupa Președintelui (UAE President’s Cup), scor 2-1 în finală cu “victima” Al Nasr, ajungând la al 10-lea trofeu de acest gen, record în Emiratele Arabe Unite. În UAE League, Shabab a terminat pe ultima treaptă a podiumului în stagiunea cucerită de Al-Jazira (cu 7 puncte avans).

“Cu puțină atenție puteam lua și titlul, însă am plătit tribut unui start modest de campionat. Este fericire mare la club după aceste realizări din 2021, când am luat 3 trofee, reușind unul dintre cele mai bune sezoane ale clubului”, a explicat ocnamureșeanul.

A rezultat un final de sezon încărcat, Shabab participând și la Cupa Campionilor Asiei, în Arabia Saudită, în grupe, unde regimul a fost unul cazon, cu un cantonament de trei săptămâni, în fapt o izolare strictă.

*A ajuns la 25 de trofee!

Vali Ciofu a intenționat să se întoarcă definitiv în România, să se implice într-un proiect la Ocna Mureș, prentru revigorarea boxului în localitate. A și discutat pe această temă cu primarul Silviu Vințeler, s-a pus problema unei săli specifice sportului în ring, însă acest deziderat mai trebuie să aștepte întrucât oficialii formației din Dubai i-au propus prelungirea contractului cu încă un an, semn că munca sa la echipă este apreciată.

Clubul la care activează conjudețeanul nostru aparține șeicului Mohamed, mai precis Mohammed bin Rashid Al Maktoum (în vârstă de 71 de ani), un personaj extrem de influent. Desemnat în 2013 personalitatea lumii islamice, acesta este monarhul constituțional al emiratului Dubai, vice-președinte și primul ministru al Emiratelor Arabe Unite.

“Cred că ne-am întâlnit de vreo 20 de ori, de-a lungul timpului, la reședința sa, cu prilejul sărbătoririi câștigării anumitor trofee. Ultima dată când am avut acest privilegiu a fost în urmă cu doi ani, înaintea declanșării acestei nenorocite de pandemii, după ce am câștigat Cupa Regelui. Probabil că în acest an, sărbătoarea va fi amânată spre toamnă, după ce se mai liniștesc lucrurile”, a povestit Vali Ciofu, ce va reveni acasă, după aproape 2 ani, pentru o scurtă vacanță.

A evitat o comparație între fotbalul din EAU și cel mioritic, amintind doar de un meci amical din 1996, disputat pe Stadionul “Cotroceni”, când echipa oaspete i-a învins cu 2-1 pe “tricolorii” conduși de Anghel Iordănescu. Firesc, bugetul grupării din Dubai este unul substanțial, chiar dacă evenimentele declanșate de pandemia de COVID-19 au dus la o micșorare a sa. Și așa însă, Shabab Al-Ahli Dubai are o forță financiară incomparabilă cu ce se întâmplă în România, permițându-și să dea 17 miloane de euro pentru achiziționarea unui jucător.

“Am muncit foarte mult în ultimii ani, iar progresul este evident la toate aspectele, organizare, condiții de pregătire. Principala calitate a jucătorilor autohtoni este viteza, dar au reușit să crească și la capitolul tehnică”, a explicat Vali Ciofu.

Cum peste vară este extrem de cald în Dubai, temperaturile fiind aproape insuportabile, pregătirea se desfășoară în alte zone ale globului, cu cantonamente de o lună în Europa (Spania, Portugalia, Italia etc), sau chiar în Australia!

Dubai-ul, cel mai exotic loc din lume, unul al contrastelor fascinante, un “colț de rai”, o combinație între deșert și modern, între vechi și nou, reprezintă noua casă a ocnamureșeanului. “Pentru mine, la fel ca pentru mulți români din Dubai, este un privilegiu că putem munci aici. Trăim pe viu, cum se spune, un progres fabulos al unei țări incredibile. Emiratele Arabe Unite au realizat în jumătate de veac ce n-am făcut noi românii în 2000 de ani, lăsând mult în spate Europa”, a spus Ciofu. Acesta a poposit dintr-o întâmplare fericită în ianuarie 2002 în Dubai, la solicitarea unui medic român ce avea nevoie de un “om bun la toate” la echipă. Aici a început să profeseze ca masor, iar atunci nu și-a închipuit că va rămâne aproape 20 de ani.

”Mi-aș dori și la noi în țară să fie bine, dar trebuie să recunosc că nu există termen de comparație între Dubai și România. Îmbătrânim departe de cei dragi, asta doare cel mai tare, dar acceptăm că viața nu-ți poate oferi chiar totul”, a mai adăugat Ciofu.

*A lucrat 4 ani și jumătate cu Olăroiu

Conjudețeanul nostru, în vârstă de 61 de ani, este un adevărat talisman pentru formația din capitala emiratului Dubai, pe care nu a părăsit-o, deși a avut și alte propuneri tentantante, inclusiv să-l urmeze în China pe “Oli”, celebrul antrenor român, cu care a colaborat timp de 4 ani și jumătate la Al-Ahli Dubai. Are o zestre impresionantă la acest club în aproape 20 de ani: a pus mâna, la propriu, pe 23 de trofee: 4 campionate (ultimul în 2016), 5 Supercupe, în două rânduri “Arabian Gulf Cup” (2017 și 2019) şi 5 Etisalat Emirates Cup (similar cu Cupa Ligii în România), în două sezoane UAE League Cup (2017 și 2019) şi alte 5 „Presidents Cup”, bilanţ de excepție conturat cu ultimele două trofee adăugate în panoplie de curând. De referință, rămâne sezonul de poveste cu Cosmin Olăroiu pe bancă, când în 2014, Al-Ahli a câștigat 3 din 4 competiții posibile, o situație similar celei din actuala stagiune!

În urmă cu 5 ani, în 2016, când Al Ahli a cucerit ultimul titlu al Emiratelor Arabe Unite, la echipă era o adevărată “legiune română” formată din șase conaționali, Între timp masorul din Alba a rămas singur, dar acest lucru nu-l descumpănește. În celebra metropolă a mapamondului, între palmieri şi lux, fotbalul din deșert a fost adevărata oază pentru conjudețeanul nostru. Cu truda mâinilor, dar mai ales pentru că a știut să lase loc de “bună ziua”, deși nu a fost deloc simplă adaptarea cu lumea arabă, Vali Ciofu și-a făcut un renume în Golf, reprezentând Alba şi „tricolorul”.

Prin mâini i-a trecut, printre alții, fundaşul italian Fabio Cannavaro, campion mondial şi câştigător în 2006 al „Balonului de Aur”. În acest interval de timp, Ciofu a lucrat cu trei tehnicieni români, Ilie Balaci, Ioan Andone și Cosmin Olăroiu, dar pe banca tehnică a formaţiei s-au mai perindat alte nume importante ale fotbalului european, precum spaniolul Quique Sanchez Flores, germanul Winfried Schaffer, cehul Ivan Hasek sau irlandezul David O’Leary (fost adversar al „tricolorilor” la Mondialele din 1990).