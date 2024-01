Luni 08 ianuarie, reîncep cursurilor: Calendarul pentru anul școlar 2023-2024

În conformitate cu calendarul aprobat de Ministerul Educației, elevii se vor întoarce la cursuri începând de luni.

Iată cum sunt programate următoarele vacanțe:

O săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în intervalul 12 februarie – 3 martie.

De sâmbătă, 27 aprilie, până marți, 7 mai.

De sâmbătă, 22 iunie, până duminică, 8 septembrie.

Programul național „Școala altfel” și programul „Săptămâna verde” se desfășoară până pe 26 aprilie 2024, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, iar planificarea acestora este la decizia unității de învățământ. Aceste programe se desfășoară în intervale de cursuri diferite.

Anul școlar 2023-2024 se încheie pe 31 august 2024.

Cu excepția următoarelor situații:

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 7 iunie 2024.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 14 iunie 2024.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 28 iunie 2024.

