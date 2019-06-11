LOCURI de MUNCĂ în Alba: Peste 300 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completa AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 11 iunie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 375 de posturi.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 4 Gimnazial
IPEC SA MARCATOR PIESE 10 Profesional
IPEC SA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
IPEC SA STIVUITORIST 1 Profesional
CLEAR SMART EXPERT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 Gimnazial
VELVET SKIN BY DIANA LAPADUS SRL RECEPTIONIST 1 Liceal
GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 2 Profesional
GOLDEN WOOD SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
GOLDEN WOOD SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 2 Profesional
GOLDEN WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 Gimnazial
DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional
DACIA SA CASIER 2 Profesional
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional
OANEA INTER SPEED S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 Profesional
OANEA INTER SPEED S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
SC HULEA INSTAL SRL INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1 Superior
SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 Profesional
HADASTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial
LUCA BLUE SRL OSPATAR (CHELNER) 4 Profesional
LUCA BLUE SRL AJUTOR BUCATAR 2 Profesional
LUCA BLUE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
LUCA BLUE SRL BUCATAR 1 Profesional
STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL CONTABIL 1 Superior
STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 Superior
LEDTRADINGSRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL FORMATOR FINISOR PLACI 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 Gimnazial
DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL ZUGRAV 10 Profesional
CONSILIUL JUDETEAN ALBA INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
AXEL COMPANY SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
AXEL COMPANY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal
AXEL COMPANY SRL STIVUITORIST 1 Profesional
SC SILVER TEAM SRL OPERATOR SPALATOR TEXTILE 1 Gimnazial
SC SILVER TEAM SRL SEF ECHIPA SPECIALIZATA 1 Gimnazial
WERCO METAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 Gimnazial
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST SIG/IT 1 Superior
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 9 Gimnazial
CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
CAMARA SRL BUCATAR 2 Profesional
CAMARA SRL PIZZAR 2 Profesional
CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional
PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial
PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 5 Profesional
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 Post-Liceal
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 4 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 3 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE 1 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA REGISTRATOR MEDICAL 3 Liceal
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BRANCARDIER 2 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SPALATOREASA LENJERIE 1 Gimnazial
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 Superior
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 2 Superior
SC KINETIC VITAL PLUS SRL RECEPTIONIST 2 Liceal
SC KINETIC VITAL PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2 Post-Liceal
ENSOL SRL SUDOR 1 Profesional
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
SOLINA ROMANIA FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
SOLINA ROMANIA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
SOLINA ROMANIA AGENT DE SECURITATE 3 Profesional
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
EUROPA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 Profesional
HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
ADAM BUSINESS SOLUTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
GRAZIE MILLE S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1 Liceal
HERMES BM SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 Liceal
SC VELVET TECH SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Profesional
SC VELVET TECH SRL RECEPTIONIST 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial
GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 3 Gimnazial
GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 4 Gimnazial
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
GEA EVENT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal
GEORGIA CATERING SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 4 Profesional
NOMILIF SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
TABITA OCNA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Fara Studii
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 3 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial
ALBATROS GOLD SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal
NICU CONSTRUCTII GENERALE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
PRODLACTA S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal
SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 Superior
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1 Liceal
KARL HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL EXPED ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
CETATEA DE BALTA S.R.L. TRACTORIST 10 Profesional
CETATEA DE BALTA S.R.L. MECANIC AGRICOL 10 Profesional
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
CON BRAD VADU MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
SC NICOARA PET SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 Liceal
OANCEA INVEST COM S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
SC DRAGDENI COLECT SRL ZIDAR PIETRAR 1 Gimnazial
SICOE NICUŞOR DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 Gimnazial
FIN FAN FOREST S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
KYSS TRANS S.R.L. TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 Liceal
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC GEAR EVOLUTION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Profesional
SC GEAR EVOLUTION SRL SECRETARA 1 Liceal
SC GEAR EVOLUTION SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional
SC GEAR EVOLUTION SRL RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 Superior
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SUDOR 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Liceal
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ARHIVIST 1 Superior
MAMBA S.R.L. BUCATAR 1 Profesional
MAMBA S.R.L. PIZZAR 1 Profesional
MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
SC HULEA INSTAL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
SAVINI DUE SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
SC MUNTHEANA VET SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6 Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2 Profesional
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” SA MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE 1 Profesional
DIMPEX SRL PEISAGIST-FLORICULTOR 1 Gimnazial
JASMIN & LAUR MOB SRL PATISER 1 Profesional