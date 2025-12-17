Livrator de pizza din Alba, păcălit printr-o comandă falsă: Tânăr de 19 ani, REȚINUT după ce a aplicat frauda ,,pretext comercial”. Cum a acționat
Livrator de pizza din Alba, păcălit printr-o comandă falsă: Tânăr de 19 ani, REȚINUT după ce a aplicat frauda ,,pretext comercial”. Cum a acționat
Un tânăr de 19 ani din județul Prahova a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de investigații criminale din Aiud, fiind cercetat pentru înșelăciune, după ce ar fi indus în eroare un livrator de pizza din Aiudul de Sus, folosind un pretext comercial pentru a obține sume de bani prin intermediul unui cont SelfPay.
Citește și: Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Femeie REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: Cum a acționat
Potrivit IPJ Alba, la data de 16 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din localitatea Târgșoru Vechi, județul Prahova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
Din probatoriul administrat a reieșit că, în după-amiaza zilei de 13 august 2024, un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, ar fi primit de la tânărul de 19 ani o comandă de livrare pizza la domiciliu. Ulterior, acesta i-ar fi solicitat, invocând diverse motive, să încarce, în repetate rânduri, diferite sume, într-un cont de tip SelfPay, urmând ca, la livrarea comenzii, să-i restituie suma integral, angajament formal, fiind utilizat exclusiv ca mijloc de inducere în eroare.
În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea documentării întregii activități infracționale a tânărului.
Având în vedere modul de operare specific fraudelor de tip ,,pretext comercial”, folosit de tânărul de 19 ani, atragem atenția cetățenilor și îi îndemnăm să nu dea curs unor solicitări venite din partea unor persoane pe care nu le cunosc. De asemenea, le recomandăm celor care livrează diverse produse să nu accepte, sub nicio formă, solicitarea clienților de a efectua diferite comisioane.
