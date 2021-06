Licitație pentru panouri de semnalizare pentru obiective turistice din Alba, lansată de Consiliul Județean: Unde vor fi amplasate

Consiliul Județean Alba a lansat recent, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare indicatoare rutiere și panouri de semnalizare. Valoarea totală estimată a investiției este de 169.166,47 lei, fără TVA.

Achiziția este împărțită pe patru loturi după cum urmează:

Lot 1 – Indicatoare rutiere inclusiv stâlpi de susținere

Lot 2 – Panouri de semnalizare a obiectivelor turistice

Lot 3 – Plăci pentru panouri, conform Caietului de sarcini

Lot 4 – Panouri de direcţionare din lemn şi stâlpi rotunzi din material răşinos

Panouri de semnalizare obiectiv turistic 120cm x 100cm

1. Biserica „Cuvioasa Paraschiva” – Ighiel

2. Biserica „Cuvioasa Paraschiva” – Ighiu

3. Ansamblul bisericii reformate – Ighiu

4. Ansamblul bisericii reformate – Șard

5. Lacul Iezer Ighiel – Ighiu

6. Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Galda de Jos

7. Biserica „Cuvioasa Paraschiva” – Mesentea

8. Biserica „Sfinții Arhangheli” – Galda de Sus

9. Cheile Gălzii – La intrarea în Cheile Gălzii

10. Cheile Gălzii – La ieșirea din Cheile Gălzii

11. Cheile întregalde – La intrarea în Cheile întregalde

12. Cheile întregalde – La ieșirea din Cheile întregalde

13. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” – Dealu Geoagiului

14. Ansamblul bisericii reformate fortificate – Cricău

15. Cetatea Dacică Piatra Craivii – Cricău

16. Cetatea Dacică Cugir – Cugir

Panouri de direcționare spre obiectiv turistic 150cm x 40cm

1. Panou de direcționare spre Piatra Craivii – Bucerdea Vinoasă

2. Panou de direcționare spre Piatra Craivii – Craiva

3. Panou de direcționare spre Biserica Sfinții Apostoli – Modolești

Print panou de semnalizare VIA VINUM 150cm x 40cm

1. VIA VINUM – Bucerdea Vinoasă

2. VIA VINUM – Bucerdea Vinoasă

3. VIA VINUM – Cricău

4. VIA VINUM – Cricău

5. VIA VINUM – Făgădaiele Gălzii

6. VIA VINUM – Galda de Jos

7. VIA VINUM – Ighiu

8. VIA VINUM – Ighiu

9. VIA VINUM – Ighiu

10. VIA VINUM – Ighiu

11. VIA VINUM – Sântimbru

12. VIA VINUM – Șard

13. VIA VINUM – Șard

14. VIA VINUM – Șard

Durata estimată pentru furnizarea indicatoarelor rutiere inclusiv stâlpi de susținere este de maxim 2 luni de zile de la data lansării comenzii de catre achizitor + 12 luni garantie.