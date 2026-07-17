Curier Județean

Jandarmii din Alba, măsuri de ordine și siguranță publică la „Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni, la Vinerea, la „Târgul de Fete de pe Muntele Găina” și „Apuseni Fest – Găina Vibes”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Jandarmii din Alba, măsuri de ordine și siguranță publică la „Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni, la Vinerea, la „Târgul de Fete de pe Muntele Găina” și „Apuseni Fest – Găina Vibes”

În perioada 17–19 iulie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la manifestările cultural-artistice organizate în județ.

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Jandarmii vor fi prezenți la „Apuseni Fest – Găina Vibes”, care va avea loc pe Muntele Găina, precum și la tradiționalul „Târg de Fete de pe Muntele Găina”, organizat în comuna Avram Iancu și în zona Muntelui Găina.

Citește și: 18-19 iulie 2026 | ,,Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni din satul Vinerea, lângă Cugir. Ateliere de făcut zacuscă, de restaurare a caselor tradiționale, târg cu produse alese, activități pentru copii și muzică bună

De asemenea, vor asigura măsurile de ordine publică și la evenimentul „Mutat la Țară Fest”, desfășurat în Poiana cu Goruni, localitatea Vinerea.

Pentru ca toate aceste manifestări să se desfășoare în condiții de siguranță, recomandăm participanților:

– să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;

– să manifeste răbdare și un comportament civilizat, evitând conflictele și orice faptă care poate tulbura ordinea publică;

– să acorde o atenție deosebită copiilor și bunurilor personale;

– să evite consumul excesiv de alcool și adoptarea unor comportamente care pot pune în pericol propria siguranță sau pe a celor din jur;

– dacă aleg să parcurgă trasee montane, să utilizeze doar traseele marcate și să evite deplasarea în zone nemarcate sau greu accesibile;

– să poarte încălțăminte și echipament adecvate deplasării în zona montană;

– să țină cont de schimbările bruște ale condițiilor meteorologice și să evite deplasarea pe trasee dacă vremea devine nefavorabilă;

– să parcheze autovehiculele doar în locurile amenajate, fără a bloca căile de acces destinate autospecialelor de intervenție.

În cazul în care sunt martorii sau victimele unor fapte antisociale ori au nevoie de sprijin, cetățenii se pot adresa celui mai apropiat echipaj de jandarmi aflat în teren sau pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

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