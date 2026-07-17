Prezența unui URS, semnalată în comuna Jidvei: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona satului Feisa

Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Jidvei, vineri, 17 iulie 2026. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona satului Feisa.

În comuna Jidvei ( sat Feisa) a fost semnalată prezența unui urs.

La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.

UPDATE Jandarmeria Alba, ora 13.38:

Actualizare – intervenție Jidvei

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că animalul nu mai era prezent în zonă.

Au fost găsite 3 oi moarte, sfășiate de urs.

Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, în scop de descurajare și alungare.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol.

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